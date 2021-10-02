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中國搶買天然氣 出高價拚庫存

編譯陳家齊／綜合外電
中國爆發限電危機，儘管液化天然氣（LNG）的現貨價飆到歷史新高，中國國企仍高價收購。圖為中國存儲能力最大的唐山LNG接收站。（中新社）
中國爆發限電危機，儘管液化天然氣（LNG）的現貨價飆到歷史新高，中國國企仍高價收購。圖為中國存儲能力最大的唐山LNG接收站。（中新社）

全球能源危機陰霾又多一項變數，中國官員下令，國內最大的幾間國有能源公司須要不惜一切代價確保能源供應。中國瘋搶天然氣、煤礦，可能導致已創新高的歐洲天然氣、亞洲液化天然氣（LNG），再往上衝。

路透引述好幾名貿易業指出，儘管亞洲LNG價格已創新高，中國買家仍加價買進，似乎在急於補足冬天來臨前偏低的庫存。新加坡的一名LNG交易商說：「中國買家一直在詢問和購買冬季交期的天然氣船貨，出價高於市場。在這個市場，除了出高價搶船貨沒有別的選擇。」

中國在缺煤導致停電下，猛搶天然氣希望儘快補足一些能源缺口。本周北亞LNG 11月期貨估計已漲至創新高的每百萬英熱單位（mmBtu）約32美元，比上周漲近20%；亞洲LNG現貨9月30日也飆上34.47美元的歷史高價，比去年同期暴漲500%以上。

中國在現貨市場高價搶進LNG的動作並不尋常。此前官方與中國媒體都強調，中國透過現貨進口的LNG占天然氣總供應量的比重很小，管道氣和大部分LNG的進口都是簽訂中長期合約。今年以來中長期合約價格漲幅顯著低於現貨。因此，國際天然氣價格大幅上漲對中國的影響總體可控。

不過北京青年網指出，北京冬季奧運會將於2022年2月舉辦，冬奧會將堅守「節能減排」的基本原則，加大天然氣的使用。冬奧會用氣需求疊加中國北方冬季天然氣供暖需求，預計第4季需求將比往年有更大的增長。

中國 天然氣 北京

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