安徽出生人口「斷崖式下降」要怪江蘇浙江？

安徽省出生人口呈斷崖式下降趨勢引發熱議，有學者分析稱生活壓力大讓許多人不敢生了，也有網友認為是安徽年輕人口「出走」者眾造成。（取材自中國基金報／臨澤縣融媒體中心圖）

近日，安徽出生人口呈現「斷崖式下降」登上了熱搜。安徽省出生人口連續四年減少，人口形勢極為嚴峻。有學者分析是現實生活的壓力，嚴重影響了生育動力；但有網民稱，最大的原因是大量安徽年輕人到江蘇浙江落戶去了。

據安徽省全員人口數據庫統計，2017年至2021年，安徽省出生人口分別為98.4萬、86.5萬、76.6萬、64.5萬、53萬（預測），年增長率為-12.1%、-11.4%、-15.8%，-17.8%，整體呈斷崖式下降趨勢。

安徽省政府網站顯示，「安徽省人口與計畫生育 條例（修訂草案徵求意見稿）」說明提到，安徽省出生人口連續四年減少，人口形勢極為嚴峻。

第一財經報導，人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整分析，現實生活中婚戀、生育、教育、養育的成本居高不下，已經成為了人們普遍的負擔，嚴重影響了生育動力。

另據中國 基金報報導，對於安徽省出生人口「呈斷崖式下降趨勢」，有網友分析表示，「最大的原因是，大量安徽年輕人到江蘇浙江落戶去了。」

據第七次人口普查 公報數據測算，2020年末，長三角常住人口總量達2.35億人。比2010年增加1961萬人，年均增長0.87%，增幅遠大於全中國平均水平（0.53%）。

流動人口規模 安徽增速最快

長三角三省一市常住人口中，江蘇居第一，浙江反超安徽居第二。浙江流動人口最多，達2556萬人，10年增長37.3%。江蘇有流動人口2366萬人。安徽流動人口規模（1387萬人）為三省一市中最小，但增速最快，10年增長144.6%，其中88.8%為省內流動。