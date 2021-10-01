環球影城「威震天」被舉報 官媒：丟人丟到外太空

北京環球影城的「威震天」被遊客舉報，認為他常說的「骯髒」、「愚蠢」等詞語，讓人聽了不舒服。（取材自紅星新聞）

人紅是非多？北京環球影城 的新網紅「威震天」，因為設定台詞「愚蠢的人類」被遊客舉報了，稱威震天的「髒話」讓人聽了不舒服。不少網友表示不理解，認為這樣的台詞設定並非針對個人，「只有愚蠢的人才會自動對號入座」。央視網也發文稱「舉報威震天？別丟人丟到外太空 去了」。

快科技報導，央視網發文指出，從原型來看，「威震天」是「變形金剛」系列的頭號反派，也是霸天虎心狠手辣的首領，他詭計多端、野心勃勃。「愚蠢的家伙，骯髒的人類」之說，符合人物性格和角色設定。

文章指出，北京環球影城裡的「威震天」，又很不一樣。用機器感的話語和觀眾互動調侃，少了黑暗恐怖，多了幽默有趣，呆萌的氣質與原型形成反差，放出的是狠話，帶來的是歡樂，保留特色又突破角色，賦予原型新的面目。這種創新顯然被很多人認可。

北京環球影城的「威震天」晉身新網紅。（視頻截圖）

文章說，這種互動體驗本質上是一場表演、一種遊戲，「威震天」只是在做好他自己的工作，相比起來，爭議更大的，是人類的一些行為。

比如，有遊客朝「威震天」豎中指，還有還有兩個女孩因為插隊問題發生爭執，把威震天氣得退場。「你怎麼對他，他就怎麼對你，伸手不打笑臉人，豎中指，也不能對機器人啊，能把機器人氣得退場，得有多不文明啊！」

文章表示，因此種種不文明之舉，該收斂收斂了。否則，豈不是在機器人面前丟了「高智商人類」的臉？