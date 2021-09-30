發改委：不拉閘 保民生用能 祭6大措施 增加煤炭進口

中國有多地限電。（取材自浙江電力微博）

中國 限電引發全球關注。中國官方昨天宣示，「確保民生用能」是重中之重，將釋放煤炭先進產能，有序增加煤炭進口；必要時實施「壓非保民」，堅決遏制「兩高」項目不合理用能需求。至於外界猜測限電原因引發不少「陰謀論」，央視批那些都是「低級紅」、「高級黑」。

中國限電、停產潮已蔓延至20餘省市區，工業和民生用電都遭波及。中國國家發展改革委員會（簡稱「發改委）昨天對限電政策進一步做出宣示指出，將採取六項措施，確保今冬明春能源穩定供應及居民用能安全，其中包括有序增加煤炭進口，盡力增加國內天然氣 產量，保持中亞管道氣進口穩定，保障煤電氣電機組應發盡發。

六項措施能源保供包括：多渠道增加能源保供資源；發揮好中長期合同「壓艙石」作用；進一步做好有序用能工作，堅守民生用能保供底線；發揮好能源儲備和應急保障能力的重要作用；合理疏導用能成本；有效控制不合理能源需求。

發改委表示，除盡快增產增供，政策層將能源保供重點放在民生用能上。發揮好中長期合同「壓艙石」作用，推動發電供熱用煤中長期合同直保全覆蓋，全面簽訂年度和供暖季供氣合同，及早鎖定資源。同時督促電廠在供暖季前將存煤提高到安全水平之上；堅決遏制「兩高」（高耗能高排放）項目不合理用能需求，推動主要耗煤行業節煤限煤。

發改委表示，今年受中國經濟持續恢復和國際大宗能源原材料價格上漲影響，內地煤炭消費超預期增長，供需偏緊。發改委將保障煤炭供應，確保人民群眾溫暖過冬。

另近來缺電消息引發不少「陰謀論」，甚至有分析稱，北京 當局正在「下一盤大棋」，背後是「一場國際大宗商品定價權爭奪戰」。對此，央視網特別發表評論員文章稱，這種渲染式的「大棋論」，把限電跟「金融戰」扯上邊，是對政策的嚴重歪解。