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江蘇發改委：有些城市耗光全年90%用電指標 只好限電

中國新聞組／北京30日電
江蘇、雲南、浙江等地近期傳出不少高耗能企業因限電被迫停產的消息，嚴控力度之大史無前例。 （新華社）
江蘇、雲南、浙江等地近期傳出不少高耗能企業因限電被迫停產的消息，嚴控力度之大史無前例。 （新華社）

江蘇省近期加強執行「能耗雙控」，電子業製造重鎮蘇州、昆山多家工廠遭限電停工。媒體引述江蘇發改委相關工作人員指出，有些城市把90%的用電指標都耗完了，現在必須要限定。

中新經緯報導，蘇州、昆山近日多家電子廠宣布因限電停產至9月30日，部分電子廠還是蘋果、特斯拉的上游供應商。

報導引述昆山揚皓光電一名生產線工人表示，他們9月26日上午接到通知，工廠因限電放假11天。他說，工廠大概有20條生產線，但目前只有兩條靠發電機維持工作。往年「十一」假期一般會放假3到5天，像今年這種情況還沒遇到過；兩條尚在工作的生產線10月1日起也要停工。

最近一段時間，江蘇多地在「能耗雙控」背景下開展力度不等的限電措施，直接限制的便是工業用電。中國國家發展改革委辦公廳此前發布「2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表」中，江蘇能耗強度不降反升，能源消費總量控制目標也是一級預警。

據報導，江蘇省發改委相關工作人員表示，針對「能耗雙控」，政府沒有做統一部署，但各市都有自己的指標要求，要應對各自的考核目標，等於是自行在處理這個事情，包括工廠的停電安排。

「舉例說，現在9月份已經快結束了，有些城市把90%的用電指標都耗完了，現在必須要限定。因為還有一個季度，而且又是冬季，耗電更多，所以現在只能必須先給它(停了)，要不然第四季度怎麼過？」工作人員表示。

至於居民用電是否會受到影響？這名工作人員稱，「原則上肯定是要先保民生，所以現在工業用電或其他高耗能項目肯定要受到影響。」

報導指出，蘇州國家電網客服人員則說，蘇州市供電公司負荷較穩定，未對外執行停、限電，但蘇州市政府執行江蘇省雙控政策，可能會對部分高能耗、高排放企業進行降負荷停產。

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