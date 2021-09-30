中國限電 東北人囤蠟燭 訂單一周增數十倍

中國民眾最近蠟燭需求大增，一周內蠟燭訂單量提高數十倍。（取材自微博）

中國 限電最近受到關注。自9月中旬以來，中國已有多個省分限電，其中，最近的東北地區限電為電力供應短缺所致，這種情況下，中國民眾的蠟燭需求增加，蠟燭「賣爆」，一些蠟燭生產商指，一周內蠟燭訂單量提高數十倍，其中大部分訂單均來自東北三省。

據觀察者網報導，中國多家販售蠟燭的網路店表示，蠟燭確實出現緊缺，且發貨時間暫不確定，今年訂單需求大量來自東北三省。

一家河北的蠟燭廠負責人指出，受到限電問題，照明蠟燭的訂單量有大量增加，訂單大多來自東北三省，該蠟燭廠還表示，近期也許會漲價；另一家浙江蠟燭廠負責人則指出，蠟燭供應只是出現10%到20%的增加，增加並不多，不過以往照明蠟燭很少有人過問，最近兩天打電話詢問照明蠟燭的人增加。

針對電力緊缺限電，中國國家電網表示，踐行「人民電業為人民」企業宗旨，綜合施策、多措並舉，全力以赴打好電力保供攻堅戰，保障基本民生用電需求，最大可能避免出現拉閘限電情況，堅決守住民生、發展和安全底線。

遼寧、吉林、黑龍江省也紛紛表示，要盡快組織電源增加電力供應，盡量避免出現拉閘限電情況，盡量避開居民用戶執行拉閘限電，並需要提前告知居民做好準備，優先保障疫情 防控、居民生活、關鍵公共設施、涉及公眾利益和國家安全及重要客戶的用電需求。