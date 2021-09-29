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為習背書 中國發表白皮書宣示全面小康

中國新聞組／北京29日電
中國國務院新聞辦公室發布「中國的全面小康」白皮書，並在北京舉行記者會，介紹白皮書內容。（中新社）
中國國務院新聞辦公室發布「中國的全面小康」白皮書，並在北京舉行記者會，介紹白皮書內容。（中新社）

中共總書記習近平宣布中國完成全面脫貧，步入小康社會後，中國國務院新聞辦公室昨日發布「中國的全面小康」白皮書，以3.2萬多字闡述全面小康發展歷程，為這項宣布背書。中國國家統計局長寧吉喆表示，中國全面建成小康社會的進程，就是貧困現象不斷減少的過程，也是人民日益富裕起來的進程。

綜合媒體報導，「中國的全面小康」白皮書強調，不讓一個人掉隊，不讓一個區域落下，不讓一個民族滯後，體現了實現「共同富裕」的社會主義本質要求。

提到中國人均從1952年的幾十美元，增至2020年超過1萬美元，實現歷史性跨越「巨大變化」。

白皮書說，全面建成小康社會是「邁向中華民族偉大復興的關鍵一步」。中共100年來團結帶領中國人民，從「小康之家」到「小康社會」，從「總體小康」到「全面小康」，從「全面建設」到「全面建成」，小康目標不斷實現，小康「夢想成為現實」。

白皮書提到，中國的全面小康，是「物質文明、政治文明、精神文明、社會文明、生態文明協調發展的小康」；是不斷滿足人民日益成長的多樣化、多層次、多方面需求，不斷促進人的全面發展的小康；是「國家富強、民族振興、人民幸福，多維度、全方位的小康」。

據報導，正積極推動「共同富裕」的中國，目前貧富差距有多大？寧吉喆表示，中國雖存在貧富差距，但城鄉、地區和不同群體居民收入差距，總體上趨於縮小。若按居民收入計算，中國人均可支配收入基尼係數在2008年達到最高點0.491後，2009年至今呈現波動下降趨勢，2020年降至0.468，累計下降0.023。

然而，根據聯合國開發計畫署的標準，基尼係數0.4是所得分配差距的「警戒線」，超過0.4代表貧富兩極分化，容易引起社會階層對立從而導致社會動盪。中國的基尼係數目前依然偏高。

報導指出，提到未來政策做法，寧吉喆指，「十四五」時期（2021年至2025年），中國將進一步控制和縮小貧富差距，「既要做大蛋糕，又要分好蛋糕」，要堅持發展是第一要務，通過發展經濟、辛勤勞動、擴大就業增加居民收入。

中國 中共 國務院

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