4年修復更美了 九寨溝開放 每日限實名4.1萬人

9月28日，九寨溝景區遊客中心湧入不少人潮。（取材自界面新聞）

四川知名景區九寨溝，在2017年8月地震 中受損嚴重。經過修復重建，景區景觀品質已全面恢復到震前水平，全域於28日起正式恢復開放。

九寨溝管理局局長趙德猛表示，為全力保護景區的生態系統，景區已經累計補植補造樹木27萬株。修復過程中，景區新建了長海、樹正等五個自然保護區保護站。景區全面重開後，將實行實名制預約購票，每天最多接待4.1萬人次。疫情 期間將採「分時、分段、分區」遊覽措施。

四川日報報導，9月28日清晨，成都中國 青年旅行社導遊萬德旭帶著31名遊客向九寨溝景區走去。「從今天開始，九寨溝可遊覽的地方跟過去一樣了。」萬德旭說。聽說能成為地震後首批體驗「全域恢復開放的九寨溝」的遊客，大家都很興奮。

為了讓遊客能繼續安全便捷地遊覽熊貓海等景區，重建中，施工方對道路做了特別設計，以避開受損嚴重的老虎嘴。全長918米的熊貓海隧道就是其中之一。今年9月22日，九寨溝景區道路熊貓海隧道正式通車，也為九寨溝景區全域恢復開放打下了基礎。

9月28日開始，日則溝五花海以上超過13公裡的區域正式向遊客開放。

這13公里範圍內，有熊貓海、箭竹海、天鵝海、芳草海和原始森林等景點。其中，箭竹海與鏡海、犀牛海並稱為九寨溝三大「倒影湖」，在早晚少風的時候，可以觀賞到「水平如鏡，山映入水」的美景。記者在現場看到，因近日雨水多，箭竹海略顯渾濁，其下熊貓海卻是一片深藍，宛若明鏡。海子周遭的山體，青綠中仍不時可見地震留下的花白傷痕。