我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殺死東三省人？中國東北的「暴力硬停電」風暴

麻州華裔兄妹被中國限制出境4年 已獲釋返美

夜裡突停電 「整座城消失了」 1家人3天沒洗澡

中國新聞組／北京28日電
東北多地傳出拉閘限電，影響民眾的生活。（取材自澎湃新聞）
東北多地傳出拉閘限電，影響民眾的生活。（取材自澎湃新聞）

「大清早停水停電，家裡一滴水沒有，孩子飯沒法做，馬桶也沖不了」、「一家三天沒洗臉沒洗頭沒洗澡了」、「正在家上網課，時不時停電斷網，沒法上學了」……近日，吉林、遼寧兩省的一些居民在社交媒體上反映，突如其來的限電已經嚴重影響了他們的正常生活。

來源：YouTube

東北這一波限電潮，從9月23日就已經開始。停電正在影響著東北人生活：公司員工無法正常辦公，小區裡停電停水，電梯無法運行，馬路上紅綠燈「罷工」。

新京報報導，9月下旬，東北多地傳出拉閘限電的消息，瀋陽、大連、黑龍江伊春……斷電的時間也越來越長，從一兩個小時到一兩天，「東北停電」一度出現在微博熱搜。

9月24日下午，瀋陽市大東區一個物流園區停電了，這次停電沒有徵兆，起初物業公司的員工以為是公司電線出了問題。等到項目主任打完電話，員工們才知道，「是電業局拉閘了，整個我們物流園區域都停電了」。

在這之前，公司一位員工居住的小區就停電了。當天晚上，他在朋友圈吐槽，說自己爬上了29樓。

實際上，從9月10日，大連市人民政府網站就連續發布公告稱，至少從9月27日到10月4日，每天都有數條線路停電，持續停電時間也多在9小時左右。

社交媒體上，東北各地的居民，也在不斷地反映當地停電的消息。9月25日，黑龍江省一個小鎮，1997年出生的王愛玲第一次看到她所在的城鎮停電的樣子，晚上看起來，「漆黑一片，伸手不見五指，從山上看整座城鎮像消失了一樣，感覺就是完全被遺忘和拋棄。」

她跟朋友說晚上出門要穿反光背心，要不路上沒路燈，「別人看不到你，在路上不小心都容易被撞到。」

嫩江市一位居民也表示，電力部門已經對限電發了通知，「停電─停水─停熱─停網通訊，像多米諾骨牌一樣。」儘管目前他家尚未停電，但他也在擔憂。

大薇薇帶著一雙兒女在游泳時，突然間斷電斷水，兩個小孩渾身濕漉漉的，吹風機不能用，手機沒信號，買飯都掃不了碼，「孩子們從沒遇過，驚慌得不知所措，我只能告訴他們，應該是外星人來了。瀋陽這次停電太突然了，以前都會提前通知。」

游泳 手機 微博

上一則

10元→150…蘭州動物園門票飆15倍 民眾喊「去不起」

下一則

從電力過剩到拉閘限電 東北人哀怨 有人下單買百根蠟燭

延伸閱讀

殺死東三省人？中國東北拉閘限電的「暴力硬停電」風暴

殺死東三省人？中國東北拉閘限電的「暴力硬停電」風暴
中國限電 重傷7大台商供應鏈 橫跨電子與傳產

中國限電 重傷7大台商供應鏈 橫跨電子與傳產
中國限電 黃安稱「用心良苦」東北網友：要凍死我們？

中國限電 黃安稱「用心良苦」東北網友：要凍死我們？
中國限電擴大 東北工廠停工 商家點燭營業 GDP恐萎縮

中國限電擴大 東北工廠停工 商家點燭營業 GDP恐萎縮

熱門新聞

在全運會女子100米欄比賽中，來自湖南的選手夏思凝被網友們直呼「神顏」、「被美到了」。（取材自環球網）

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

2021-09-24 10:00
據傳中國當局打算將恒大集團分為三個實體，將這家搖搖欲墜的地產開發商變成一家國企。路透

北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企

2021-09-22 17:04
深圳一樓盤業主集體請願退房。 （取材自中國基金報）

均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

2021-09-20 08:00
中國近期多省分拉閘限電，惹民怨，質疑地方「一刀切」，中國自媒體指出，原因為中國部分地區在「開學前狂補作業」。（圖／取自搜狐）

中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？

2021-09-26 11:23
中國限電措施可能對中國經濟和全球市場造成衝擊。（路透）

「半個中國」面臨限電 經濟恐萎縮 衝擊全球市場

2021-09-26 21:49
香港富商劉鑾雄對恒大失去信心，考慮出清手中持股，圖為香港的恒大中心。(歐新社)

恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股

2021-09-23 21:18

超人氣

更多 >
布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府
紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網

紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網
港媒爆華爾街大佬替美中政府傳話 成「季辛吉翻版」

港媒爆華爾街大佬替美中政府傳話 成「季辛吉翻版」
中國前百強房企「光耀集團」破產 老董落跑被通緝

中國前百強房企「光耀集團」破產 老董落跑被通緝
14歲全紅嬋火爆 廠商捧千萬邀代言 她做出決定了

14歲全紅嬋火爆 廠商捧千萬邀代言 她做出決定了