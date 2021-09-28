夜裡突停電 「整座城消失了」 1家人3天沒洗澡

東北多地傳出拉閘限電，影響民眾的生活。（取材自澎湃新聞）

「大清早停水停電，家裡一滴水沒有，孩子飯沒法做，馬桶也沖不了」、「一家三天沒洗臉沒洗頭沒洗澡了」、「正在家上網課，時不時停電斷網，沒法上學了」……近日，吉林、遼寧兩省的一些居民在社交媒體上反映，突如其來的限電已經嚴重影響了他們的正常生活。

來源：YouTube

東北這一波限電潮，從9月23日就已經開始。停電正在影響著東北人生活：公司員工無法正常辦公，小區裡停電停水，電梯無法運行，馬路上紅綠燈「罷工」。

新京報報導，9月下旬，東北多地傳出拉閘限電的消息，瀋陽、大連、黑龍江伊春……斷電的時間也越來越長，從一兩個小時到一兩天，「東北停電」一度出現在微博 熱搜。

9月24日下午，瀋陽市大東區一個物流園區停電了，這次停電沒有徵兆，起初物業公司的員工以為是公司電線出了問題。等到項目主任打完電話，員工們才知道，「是電業局拉閘了，整個我們物流園區域都停電了」。

在這之前，公司一位員工居住的小區就停電了。當天晚上，他在朋友圈吐槽，說自己爬上了29樓。

實際上，從9月10日，大連市人民政府網站就連續發布公告稱，至少從9月27日到10月4日，每天都有數條線路停電，持續停電時間也多在9小時左右。

社交媒體上，東北各地的居民，也在不斷地反映當地停電的消息。9月25日，黑龍江省一個小鎮，1997年出生的王愛玲第一次看到她所在的城鎮停電的樣子，晚上看起來，「漆黑一片，伸手不見五指，從山上看整座城鎮像消失了一樣，感覺就是完全被遺忘和拋棄。」

她跟朋友說晚上出門要穿反光背心，要不路上沒路燈，「別人看不到你，在路上不小心都容易被撞到。」

嫩江市一位居民也表示，電力部門已經對限電發了通知，「停電─停水─停熱─停網通訊，像多米諾骨牌一樣。」儘管目前他家尚未停電，但他也在擔憂。

大薇薇帶著一雙兒女在游泳 時，突然間斷電斷水，兩個小孩渾身濕漉漉的，吹風機不能用，手機 沒信號，買飯都掃不了碼，「孩子們從沒遇過，驚慌得不知所措，我只能告訴他們，應該是外星人來了。瀋陽這次停電太突然了，以前都會提前通知。」