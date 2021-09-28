繼月球、火星之後…中國預計今年展開「探日」計畫

中國在珠海航展首度展示預計今年發射的「太陽雙超衛星」，圖為中國航天科技集團八院研製的太陽探測衛星模型。（中新社）

中國 預計今年發射太陽探測衛星，一旦成功，將象徵中國正式進入「探日時代」。澎湃新聞指出，開展空間太陽探測有助於推動中國的基礎科學研究，帶動相關高科技產業鏈發展，甚至在未來引領國際太陽物理研究發展。

第13屆中國國際航空航天博覽會（即「珠海航展」）28日開幕，由中國航天科技集團八院研製的「太陽雙超衛星」也會中首度亮相，讓中國的「探日」計畫受到關注。

中國科協全國空間探測技術首席科學傳播專家龐之浩表示，對太陽進行探測有兩大意義：一是作為宇宙中目前唯一可以進行高空間分辨表面觀測的恒星，而具有天體物理學上的重要性；二是由於人類依存於太陽，所以需要認識太陽的變化及對人類的影響。

澎湃新聞指出，太陽給人類帶來光的同時也會帶來一些不便甚至災難。「耀斑」是太陽活動中最劇烈的事件，在幾分鐘內，一個大的「耀斑」所釋放的能量比最大地震 所釋放的多百萬倍，能量超過幾千顆核彈 同時爆炸的威力。

太陽的變化深刻地影響著地球上生命的生存。強耀斑和日冕物質拋射等太陽活動事件更時刻影響著地球的空間環境，包括：干擾通信和導航、威脅航天員健康，甚至毀壞航天器。

圖為珠海航展上展出的「嫦娥五號探測器」。（中新社）

因此，對太陽活動的觀測和研究不僅具有重要的科學意義，更具有巨大的應用價值。

中新社指出，上世紀70年代至今，美、日、歐已發射數十枚專用太陽探測衛星。當前，空間太陽探測正在向多波段、多視角、近距離、高時空分辨率的方向發展，空間太陽探測已成為推動太陽物理學科發展的主要動力。

中國航天科技集團八院509所副所長王偉表示，中國即將發射的「太陽雙超衛星」的主要科學載荷為太陽Hα成像光譜儀，將在國際上首次實現空間太陽Hα波段的光譜成像探測。

王偉指出，通過對這條譜線的數據分析，可獲得太陽爆發時大氣溫度、速度等物理量的變化，研究太陽爆發的動力學過程及物理機制，顯著提高中國在太陽物理領域的國際影響力。

同時，該衛星採用超高指向精度、超高穩定度平台（簡稱「雙超」衛星平台）設計。通過採用平台艙、載荷艙磁浮可分離式設計理念，將實現載荷艙的超高精度指向與穩定控制，較現有水平提升1-2個數量級。

澎湃新聞表示，中國目前已初步建立地面太陽監測網，並在太陽光譜、太陽磁場領域取得了一定的成果，但空間探測仍屬空白。