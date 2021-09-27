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14歲全紅嬋火爆 廠商捧千萬邀代言 她做出決定了

中國新聞組／北京27日電
圖為全紅嬋日前出席全運會開幕式。 （新華社）
圖為全紅嬋日前出席全運會開幕式。 （新華社）

東京奧運跳水金牌、14歲的全紅嬋名氣愈來愈大，有廠商開出1000萬人民幣（約154萬美元）合約想請她代言，不過年紀小小的她不受名利誘惑，近日更做出重大決定：拒絕任何節目邀約。

綜合媒體報導，浙江衛視知名節目「王牌對王牌」計畫邀請奧運冠軍參加節目錄製，節目導演吳彤曾表示，非常希望邀請全紅嬋和張家齊來錄影，也曾聽說兩位小姑娘最喜歡的綜藝節目就是「王牌對王牌」。

這檔綜藝節目是室內的競技真人秀節目。有些粉絲支持全紅嬋露面，第一是能掙到更多的錢，二是粉絲也能看到全紅嬋私底下的樣子。不過也有人認為，全紅嬋才14歲，如果過度曝光，人氣不一定會上漲，反而會讓她們無心訓練。

前跳水冠軍田亮就曾因為私自參與綜藝節目錄製和廣告代言，導致被國家隊開除。從那以後，每一屆的跳水奧運冠軍都非常低調。

而全紅嬋近日也決定拒絕節目要求，她從陝西返回湛江老家之後，便「消失」在公眾視野，直到中秋節才在微博送上佳節祝福。她還稱未來的比賽會繼續努力拼搏向上，爭取為家鄉和祖國贏得更多的榮譽。

14歲的她成為14億人的寵愛，粉絲也希望娛樂圈能夠遠離全紅嬋，讓她快樂成長。

東京奧運 導演 微博

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