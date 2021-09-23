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暴雨夜協助安頓百人 鄭州00後「擺渡女孩」現身

中國新聞組／北京23日電
兩名「00後」的「擺渡女孩」。（取材自中新網）
兩名「00後」的「擺渡女孩」。（取材自中新網）

鄭州7月20日的那場暴雨，奪走了許多人的性命，卻也有許多動人的故事。

當天晚上，有兩名女孩在網路收訊不佳的情況下，穿梭各地將因暴雨無法回家的民眾，帶至市區一家開放收容的電影院休息。兩名女孩的事蹟在網路上廣為流傳後，被稱為「擺渡女孩」。如今，影院終於找到兩名女孩，當面感謝她們的善舉；兩名女孩也表示，「內心充滿感動，沒想到被那麼多陌生人牽掛著」。

中國新聞網報導，鄭州市東方嘉禾影城奧斯卡花園店的市場總監楊震，在中秋節前邀請兩位女孩劉雪珂和沈璐重訪影院，親自感謝她們那晚冒著大雨為無法回家的民眾指路，「知道妳們平安就是最好的消息」。他並送給她們鮮花和影院榮譽證書，聘請她們成為影院的榮譽員工，還送給她們兩張電影卡，可以無限次免費觀影。

鄭州7月20日遭遇罕見特大暴雨災害，導致城區嚴重積水。（取材自中新網）
鄭州7月20日遭遇罕見特大暴雨災害，導致城區嚴重積水。（取材自中新網）

兩個月前，鄭州遭遇罕見特大暴雨災害，無數人被困在車上、街頭、地鐵站、商場等地方無法回家，隨之很多樓宇停水停電。楊震當下發現自家的影院仍有水有電，便上網表示可以安頓無法回家的市民。

不過，當時網路信號也因為暴雨而變得很差，影院又在商場裡，很多人不知道具體位置。劉雪珂與沈璐當晚也被困在公司無法回家，得知影院開放的消息後，立即來到街上，在商場、地鐵站、寫字樓之間涉水來來回回無數趟，找到滯留的市民將他們帶至影院。

沈璐回憶：「那時馬路上的積水在膝蓋以上，雨也很大，因為停電了光線也很差，我們一直找人找到凌晨3點多才回到公司。」

楊震表示，那晚經兩個女孩引路來到影院的市民大概有100多人，影院為他們免費提供了熱水、充電、小食品等。

報導說，劉雪珂與沈璐都是「00後」的在校大學生，雖然念不同學校，但暑假在同一家店打工。沈璐說，她們很少關注網路消息，所以事後並沒有注意到兩人的故事在網路上流傳，也不知道楊震在找她們，最後是被看到新聞朋友告知的。「真沒想到我們做的微不足道的事情還有人記得」。

劉雪珂和沈璐表示，「謝謝這麼多人的關心、誇讚和祝福，我們也會帶著這份愛和感動繼續傳遞正能量」。

鄭州淹大水那晚，經兩個女孩引路來到影院的市民，約有100多人。（取材自中新網）
鄭州淹大水那晚，經兩個女孩引路來到影院的市民，約有100多人。（取材自中新網）

暴雨 地鐵站 鄭州

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