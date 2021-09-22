垃圾桶太少？北京環球影城開園3小時 瓶罐、紙屑四散

網上傳出北京環球影城因為人潮過多，園區裡被丟棄垃圾的畫面。(視頻截圖)

不受美日關係惡化影響，北京環球影城 20日正式開幕仍吸引大批民眾前往消費，而據中央社報導，中國官方似乎也想藉此塑造雙方隔閡不影響民間交流的形象。但網上傳出「哈利波特 的魔法世界」園區開幕僅3小時就到處是垃圾，網民大嘆「這是什麼素質」，但也有人反映垃圾桶太少、清理不及時。

據北京青年報視頻顯示，在「哈利波特與禁忌之旅」排隊時發現地上遍布垃圾。地上有宣傳單紙張、膠樽、紙巾、膠袋等垃圾。排隊位置附近的垃圾桶也溢滿，連垃圾桶的上方也放了紙杯等垃圾。

北京環球影城開幕票在14日開賣時1分鐘內即售罄，網上更傳出高價轉售門票產生的詐騙案件。買不到票進場的民眾在網上看到園區裡滿地垃圾的畫面心情複雜，「哈利波特可以騎著掃帚自由自在的飛，而我的掃帚卻只能用來清理垃圾堆」，網民認為亂扔垃圾肯定不對，但視頻顯示遊客人數太多，是否「設置足夠的垃圾箱、及時清理」則成了另外一個疑問。

民間交流 不受中美關係影響

對照民間對環球影城存在高度期待與討論，官方的態度就顯得「冷靜」。

中美關係緊繃，在民間浮現的反美情緒下，北京環球影城從醞釀到開幕，雖有民族主義者的零星質疑聲音，但很快就被更多討論遊玩設施的討論串壓過，始終未曾出現諸如「抵制美國產品」的風潮，顯見官方採取的是樂觀其成的態度。

北京一名政治觀察人士向中央社表示，如果不是中美關係惡化，以中國官方昔日的作風，北京環球影城開幕不但有可能會盛大舉行，還可能會邀請美國駐中國大使、甚至官方代表從美國前來觀禮。即使中美關係不佳，官方也希望藉由這項重大商業活動，塑造中美民間交流不受官方隔閡影響，以及中國「對外開放」不受影響的形象。

北京市政府一名官員指出，北京市觀光資源雖豐富，但在人們心目中卻停留在「古蹟」的印象。有了環球影城，北京終於拿得出可與上海一爭高下的「當代」景點。