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茅台入餡、專送高官…1688元豪奢月餅賣光光

中國新聞組╱北京21日電
上海半島酒店茅台咖啡口味月餅，售1688人民幣。（取材自微博）
上海半島酒店茅台咖啡口味月餅，售1688人民幣。（取材自微博）

北京當局近年打貪並整頓官場奢華送禮等風氣，但新華網調查發現，今年中秋市面上仍有許多價格高貴、包裝繁複不環保的月餅禮盒，這些天價月餅多半用來送禮，其中不少流向官員的餐桌。

新華網報導，上海半島酒店今年中秋推出一款1688元（人民幣，下同，約260美元）的月餅禮盒，內含8個口味頗不尋常的月餅。銷售人員說，該款月餅選用30年的陳釀茅台，只限量發售100盒，已售罄。

此外，網上也不乏售價上千元的月餅禮盒，例如一款售價2888元的月餅，盒內有8個口味，分別為魚翅、海參、鮑魚、燕窩，另外含6罐冬蟲夏草、鹿茸片、鐵皮石斛等滋補品。

除了價格昂貴，不少銷售人員介紹月餅禮盒時都強調包裝的「高大上」、「送人拿得出手，有面子」。

據報導，山西太原長風商務區一家五星級酒店有一款價位588元、內含6個月餅和茶葉茶具、包裝了6層的禮盒，第一層包裝是紙質手提包裝袋，第二層是個圓柱形盒子，第三層是金屬鳥籠形狀架子，第四層是兩個圓盒子，第五層包裝是金屬盒子，最後一層是塑膠袋。

報導引述多名銷售人員說，高價月餅禮盒大多用來送禮，對象不乏政府官員，有的為了維護關係，有的為了託人辦事。

還有一些企業負責人說，找官員辦事還要根據其喜好，贈送菸酒茶等「附加禮」。

報導說，相對於月餅，「附加禮」更加貴重。福建一家民營企業負責人就表示，月餅再高端，價位也達不到可以託人辦事的層次，「月餅相當於一個掮客」，例如有些送禮者會拿掉原包裝，改用價值數千元的紅木盒子，或是盒外繫上精品絲巾作為點綴。

人民大學法學院教授楊建順分析，企業在中秋節給官員送禮，實際上是一種「提前投資」。當個人手中具有較多的行政裁量權，類似的提前投資就不會停止，而這種投資，往往以公權力的「靈活」裁量作為回報。

上海半島酒店傳統奶黃月餅，每盒8個要478人民幣。(翻攝自上海半島酒店官網)
上海半島酒店傳統奶黃月餅，每盒8個要478人民幣。(翻攝自上海半島酒店官網)

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