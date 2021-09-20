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太性感？ 四川農大舞蹈表演取材「花樣年華」惹風波

中國新聞組／北京20日電
四川農業大學藝術團「不雅」表演視頻曝光。（取材自微博）
四川農業大學藝術團「不雅」表演視頻曝光。（取材自微博）

有網友日前上傳四川農業大學在軍訓場的舞蹈表演截圖及視頻，引發部分網友指責舞蹈內容低俗，及該舞蹈是否適合放在軍訓場上演出的討論。對此，四川農業大學官方微博19日發布說明稱，該舞蹈是在新生軍訓休息期間表演的，並非在開學典禮暨軍訓動員大會上。針對網上產生的負面評論，學校將認真吸取教訓，避免今後出現類似情況。

來源：YouTube

北京新浪網報導，針對四川農業大學在軍訓場的舞蹈表演視頻，有網友指責舞蹈內容低俗，但隨後也有網友指出，這一舞蹈的原版是李艷超和黎星的舞劇「花樣年華」，取材於王家衛執導電影「花樣年華」，希望指責內容低俗的人從藝術角度出發，「尊重藝術」、「尊重舞蹈」。

四川農業大學官方微博19日發情況說明：9月17日，學生藝術團和文體類社團在雅安校區新生軍訓休息期間組織了一次小型演出，因體育場主席台上開學典禮暨軍訓動員大會噴繪背景板未及時撤除，被網友誤認為是在9月10日學校開學典禮暨軍訓動員大會當日組織的正式活動。

網上流傳的圖片及視頻，是舞者學習的一個國內舞蹈比賽作品。該表演在網上產生了負面評論和影響。學校對此高度重視，及時安排調查核實情況，並要求主管部門加強學生活動的管理和引導，組織開展豐富多彩、健康高雅的校園文化活動。

我們虛心接受網友們的意見和批評。我們將認真吸取教訓，避免今後出現類似情況。

微博 北京 電影

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