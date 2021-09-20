北京環球影城開園 嚴懲倒賣門票、員工違規就開除

北京環球影城變形金剛基地。（取材自澎湃新聞）

備受注目的北京環球影城 ，20日正式對一般民眾開放。14日開放售票當日，吸引超過10萬人湧入平台搶票，1分鐘內開園當日門票即售完。為降低亂象發生，官方已公告多項對違規倒賣門票的「零容忍」政策並加入實名購票與人臉識別，自家員工一經發現轉售、倒賣門票將辭退。

澎湃新聞報導，9月19日正式開園的前一天，儘管只是試營運，但嘗鮮者熱情不減，多項目排隊超過一個小時，現場也拉起紅龍和貼滿標語維持秩序；旅遊平台數據顯示，中秋連假和十一黃金周期間，環球影城將迎來入園高峰，每日人均消費估約人民幣3300元。

中信建投證券研究報告表示，北京環球影城開幕後，每年將吸引1500至2000萬人次遊客，帶來人民幣250億元到300億元的年營業額，帶動超過千億產值。

攜程平台統計，14日北京環球影城門票公開販售1分鐘內，20日門票即售罄；3分鐘內，門票預訂量破萬；30分鐘內，環球影城大酒店開園當日房間也售完。影城內的兩間酒店最普通房型價格分別為1696元和2862元，最貴的套房每晚售價超過兩萬元。

為消除亂象，北京環球度假區公告，將於9月19日至21日進行客流管控，僅限持當日門票、環球城市大道電影院電影票或有效酒店房間預訂證明的遊客進入北京環球城市大道。

北京通州警方早前通報，有黃牛以5000元倒賣內部體驗資格被行政拘留，也傳出民眾花大錢搶票卻遇詐騙消息。

影城表示，將實施實名制購票、人臉識別驗票杜絕轉售，同時統一管理票務庫存措施。官方售票程序和網站也使用「反網絡爬蟲」技術，防止黃牛搶票囤票。

影城也將嚴格執行內部管理，嚴禁員工參與轉售、倒賣行為，一經發現，對相關員工予以辭退或其他嚴肅紀律處分。

北京環球影城規劃包括七大主題景區，分別是哈利波特 的魔法世界、變形金剛基地、功夫熊貓蓋世之地、好萊塢、未來水世界、小黃人世界和侏羅紀世界努布拉島，面積全球最大，其中充滿中國元素的功夫熊貓是北京環球影城獨有。