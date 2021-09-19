抖音：14歲以下1天限用40分鐘 「1時段」也沒得玩

中國短影音平台抖音18日宣布，14歲以下實名用戶已全部進入青少年模式，每天只能使用40分鐘，且每天晚間10時至次日清晨6時也無法使用。(美聯社)

中國 短影音平台抖音 在微信公眾號宣布，14歲以下實名用戶已全部進入「青少年模式」，每天只能使用40分鐘，且每天晚間10時至次日清晨6時也無法使用。消息一出，立刻登上微博 熱搜第一名，點閱量已超過2.7億筆。

抖音表示，為進一步保護青少年，14歲以下實名認證用戶已全部進入青少年模式，該模式進入後無法自行退出，14歲以下新註冊用戶也將直接套用。

公告並呼籲14歲以下還沒有實名認證的用戶主動開啟青少年模式，或建議家長幫助孩子完成實名認證進入青少年模式。

這項消息公布後隨即在中國社群網站引發討論，新浪微博關鍵字「#抖音14歲以下實名用戶進入青少年模式#」登上熱搜榜第一名，相關討論以贊成者居多。

微博上的網友大多抱持正面看法，甚至給予讚賞，「早就該這麼做了，而且應該擴大到18歲。」「其他平台也都要跟進，太多孩子沉迷網路。」「太好了，一堆孩子在抖音學了亂七八糟的東西，是該管管！」「真的嗎？希望可以不要再聽到表弟、表妹唱『八仙果』了。」

中國國家新聞出版署8月30日下發通知，稱為防止青少年沉迷網路遊戲，所有網遊供應商只能在每周五至周日、法定假日晚間8時至9時向未成年人提供1小時服務。

通知又要求，嚴格落實網路遊戲用戶帳號實名註冊和登錄要求，不得以任何形式向未實名註冊和登錄的用戶提供遊戲服務，違者依法嚴懲。

抖音是中國字節跳動公司推出、可在智慧型手機上瀏覽的中國短影音社交應用程式；TikTok則為海外版本，在中國境內無法使用。