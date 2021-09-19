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走過80年…蘇菲瑪索曾拜訪的上海和平美髮廳熄燈

中國新聞組／上海19日電
王師傅在和平美髮廳內。（取材自澎湃新聞）
王師傅在和平美髮廳內。（取材自澎湃新聞）

位於上海市黃浦區順昌路上的「和平美髮廳」，自上世紀開業至今已近80年。隨著順昌路所在的建國東路70街坊去年迎來舊改，居民、店舖已陸續搬離，這家承載了幾代上海人記憶的老牌美髮廳也在9月宣布熄燈。

白底金字的招牌、蕾絲簾布做襯的玻璃窗、貼滿電影劇照和老式海報的牆面，和平美髮廳曾一度風靡上海灘，更是時髦女郎每周必來的地方。澎湃新聞報導，儘管時代變化，和平美髮廳依舊秉持「老上海」風格，不僅成為電影取景地，還吸引蘇菲瑪索（Sophie Marceau）、Angelababy、王嘉爾、阮經天等明星在此拍廣告，不少年輕人也特地來店打卡。

王師傅是店裡的「明星」理髮師，在電影《紐約紐約》中，理髮技藝精湛的「廖師傅」便由他本色出演。

王師傅說，和平美髮廳1940年代開業時是國營單位，1960年代曾一度改名為「東風」。經過改革開放，國營理髮店逐漸轉制，業務承包給了個人。他是在1990年代退伍後接手了這家美髮店，31年來，店裡的裝修和工具幾乎沒有變化，皮沙發、燙髮機、算盤結帳，和平美髮廳仍保留著當年模樣。

和平美髮廳多年來維持「老上海」風格，吸引許多年輕人前去打卡。（取材自澎湃新聞）
和平美髮廳多年來維持「老上海」風格，吸引許多年輕人前去打卡。（取材自澎湃新聞）

王師傅記得，停業前日，一位女孩特意趕來燙復古風的捲髮，在和平美髮廳，燙髮是追求復古的年輕人最常做的，「他們想來感受一下，老上海的感覺。」

歇業兩天後，仍不時有頭髮花白的老顧客上門，王師傅只好向他們擺擺手，「不做了。」客人撓撓頭，愣了一會才反應過來，「不做了啊。」繼而遺憾推門離去。老主顧們以後該去哪裡理髮呢？王師傅看著顧客離開的背影，淡淡地說：「那沒有辦法，總要停業的嘛。」

今年8月，和平美髮廳在舊改項目建設方的支持下開啟老店煥新計畫，希望能為王師傅找到接班人，將這份「老上海」的時髦延續下去，但直至停業，尚未覓得合適人選。

鐵柵門緩緩拉上，總是要說一聲「再會」。未來，和平美髮廳能否回歸，依然是未知數。

和平美髮廳店內照片、海報。（取材自澎湃新聞）
和平美髮廳店內照片、海報。（取材自澎湃新聞）

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