漳州台商投資區出現新冠確診病例 全區列為「管控區」

漳州台商投資區17日深夜緊急動工興建擁有500個隔離間的集中隔離點。（取材自漳州新聞網）

據中新社報導，聚集眾多台商的漳州台商投資 區在連續兩天累計發現3名新冠確診病例後，18日起，全區被列為「管控區」，實行「人不出區、嚴禁聚集」的管控措施。漳州台商投資區擁有台塑、統一、泰山、燦坤、長春化工、福貞等眾多台資企業。

據悉，漳州台商投資區也是去年新冠疫情 爆發以來，中國第一個全區被列為「管控區」的台商投資區。

漳州16日凌晨發現1例新冠肺炎確診病例，打破了漳州長達1年7個月無新增本地確診病例和疑似病例的記錄。該名確診者何姓女子居住在漳州，在廈門一家服飾公司工作。

女子任職的服飾公司14日發現2名員工核酸檢測 呈陽性，但女子未按公司要求就地進行核酸檢測，擅自於當日前往位於漳州台商投資區的漳州市第五醫院進行核酸檢測，檢測結果呈陰性。

但何姓女子15日出現喉嚨痛、發燒等症狀，再度到漳州市第五醫院就醫，於次日凌晨確診。漳州周六通報，17日又新增2例確診病例，為何姓女子的丈夫和女兒。

漳州這三名確診者所居住的台商投資區福龍社區已被列為「中風險地區」，漳州市政府宣布對該社區進行交通管控，限制人員流動。同時嚴格限制該社區餐飲內用、線下培訓會議等集聚性活動，嚴格落實查證、測溫、驗碼、登記等措施，並實行「只進不出」，以防止疫情進一步擴散。

與此同時，漳州台商投資區全區則被列為「管控區」，實行「人不出區、嚴禁聚集」；龍海區、長泰區、漳州高新區、漳州開發區、龍文區和薌城區列為「防範區」，實行「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集」。

漳州市政府並宣布，漳州全市暫停民間信仰、文藝演出等活動，實行「紅事」緩辦、「白事」簡辦，暫停各類群體性聚集活動。同時暫停棋牌室、影劇院、網吧、歌廳、酒吧、檯球廳、博物館、圖書館、健身場所、培訓機構等有關室內公共場所的運營。

對於這次突如其來的疫情，漳州高度戒備。據漳州新聞網報導，漳州台商投資區已於17日深夜緊急動工興建集中隔離點。該集中隔離點計劃設置500個隔離間，並配套設置醫護輔助用房、指揮用房、醫療輔助管理、汙水處理等相關配套。