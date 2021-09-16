我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻疹疫情導致作業耽擱 阿富汗人在美軍機地等候安置

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

全球首款吸入式新冠疫苗海南亮相 不良反應低

特派記者賴錦宏／北京報導
研究結果顯示：在首劑接種Ad5-nCoV時，霧化吸入法表現出顯著優於肌肉注射的安全性，不良反應發生率顯著低於肌肉注射。（取自央廣網）
研究結果顯示：在首劑接種Ad5-nCoV時，霧化吸入法表現出顯著優於肌肉注射的安全性，不良反應發生率顯著低於肌肉注射。（取自央廣網）

15日，海南召開「2021第五屆海南國際健康產業博覽會」新聞發布會，全球首款可吸入式新冠疫苗將於11月12日至14日在展館亮相，觀眾可現場體驗吸入式新冠疫苗的使用方法。

據網易新聞消息，全球首款吸入式新冠疫苗由中國軍事醫學研究院陳薇院士團隊與康希諾生物股份公司合作研發，採「霧化吸入免疫」，即採用霧化器將疫苗霧化成微小顆粒，通過呼吸吸入的方式進入呼吸道和肺部，從而激發黏膜免疫。

根據報導，作為全球首個霧化吸入新冠疫苗Ad5-nCoV，引起廣泛普遍關注。此前，此項臨床試驗共招募130名受試者，設計為隨機化的開放性一期臨床試驗，在武漢中南醫院開展，旨在評估霧化吸入劑型的Ad5-nCoV在18歲及以上健康成年人中的安全性和免疫原性。

這項臨床一期試驗結果在國際頂級醫學雜誌期刊《柳葉刀·傳染病》上發表。研究結果顯示，在首劑接種Ad5-nCoV時，霧化吸入法表現出顯著優於肌肉注射的安全性，不良反應發生率顯著低於肌肉注射。

中國軍事科學院軍事醫學研究院研究員侯利華表示，採用吸入式人5型腺病毒載體疫苗Ad5-nCoV作為加強劑，有如下優點：一是方便實施，發揮吸入式的接種途徑優勢；二是可以發揮序貫免疫法的優勢，增強細胞免疫和體液免疫；三是由於吸入式人5型腺病毒載體疫苗的劑量只是注射劑量的五分之一，可以大量節省疫苗用量用於更廣大的人群接種，這在當下全球新冠疫苗緊缺時，更凸顯其意義。

疫苗 肌肉 中國

上一則

孩童易染Delta病毒？福建莆田確診者逾四成不到12歲

下一則

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

延伸閱讀

柯文哲：死800人跟高端無關 但跟陳時中有關

柯文哲：死800人跟高端無關 但跟陳時中有關
莫德納混打高端下周臨床試驗 柯文哲：超出醫學理解

莫德納混打高端下周臨床試驗 柯文哲：超出醫學理解
新聞眼╱再幫高端開小門 置人民健康於何地？

新聞眼╱再幫高端開小門 置人民健康於何地？
天天勸打疫苗無效 佛州郡長助理：家族3周6人染疫死

天天勸打疫苗無效 佛州郡長助理：家族3周6人染疫死

熱門新聞

神學士拿下阿富汗政權後，該國大量民眾出逃，圖為在巴基斯坦與阿富汗邊境口岸多爾哈姆，等待過境的民眾。(新華社)

西方改造無效? 中國面臨「3失敗國」邊患

2021-09-11 02:20
圖為2013年中國國家主席習近平在北京人民大會堂內與時任美國副總統拜登（左）握手。（路透）

拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村

2021-09-10 00:43
中國開始盯上外國品牌並公開批評，加拿大鵝（Canada Goose）遭監管機構罰款。（Getty Images）

中罰款「加拿大鵝」 最保暖被轟詐欺 共富口號下祭品？

2021-09-09 21:07
網傳「女模特穿泳裝送香菸」現場。（視頻截圖）

成都釣魚場找「釣模」攢人氣 穿泳裝發菸

2021-09-12 10:00
田納西大學前副教授胡安明。（布朗特縣警長辦公室提供）

美「中國行動計畫」吃敗仗 華人教授胡安明獲判無罪

2021-09-10 21:02
中國地產開發商SOHO中國，原本計畫被美國黑石集團（Blackstone）收購，這筆交易額高達30億美元，但上月遭中國監管當局依反壟斷法立案審查後，10日宣布終止交易。圖為SOHO中國旗下，位於北京的「麗澤SOHO 」。（中新社）

黑石集團終止收購SOHO中國 30億美元飛了

2021-09-10 10:40

超人氣

更多 >
疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿

疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿
阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」
普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？
愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴