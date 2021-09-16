全球首款吸入式新冠疫苗海南亮相 不良反應低

研究結果顯示：在首劑接種Ad5-nCoV時，霧化吸入法表現出顯著優於肌肉注射的安全性，不良反應發生率顯著低於肌肉注射。（取自央廣網）

15日，海南召開「2021第五屆海南國際健康產業博覽會」新聞發布會，全球首款可吸入式新冠疫苗 將於11月12日至14日在展館亮相，觀眾可現場體驗吸入式新冠疫苗的使用方法。

據網易新聞消息，全球首款吸入式新冠疫苗由中國 軍事醫學研究院陳薇院士團隊與康希諾生物股份公司合作研發，採「霧化吸入免疫」，即採用霧化器將疫苗霧化成微小顆粒，通過呼吸吸入的方式進入呼吸道和肺部，從而激發黏膜免疫。

根據報導，作為全球首個霧化吸入新冠疫苗Ad5-nCoV，引起廣泛普遍關注。此前，此項臨床試驗共招募130名受試者，設計為隨機化的開放性一期臨床試驗，在武漢中南醫院開展，旨在評估霧化吸入劑型的Ad5-nCoV在18歲及以上健康成年人中的安全性和免疫原性。

這項臨床一期試驗結果在國際頂級醫學雜誌期刊《柳葉刀·傳染病》上發表。研究結果顯示，在首劑接種Ad5-nCoV時，霧化吸入法表現出顯著優於肌肉 注射的安全性，不良反應發生率顯著低於肌肉注射。

中國軍事科學院軍事醫學研究院研究員侯利華表示，採用吸入式人5型腺病毒載體疫苗Ad5-nCoV作為加強劑，有如下優點：一是方便實施，發揮吸入式的接種途徑優勢；二是可以發揮序貫免疫法的優勢，增強細胞免疫和體液免疫；三是由於吸入式人5型腺病毒載體疫苗的劑量只是注射劑量的五分之一，可以大量節省疫苗用量用於更廣大的人群接種，這在當下全球新冠疫苗緊缺時，更凸顯其意義。