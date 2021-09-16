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誤發不雅視頻到家長群 四川幼兒園女老師枉為人師?

中國新聞組／四川16日電
四川自貢一幼兒園老師因為在家長群裡不小心分享了不雅視頻，遭到辭退，圖為示意圖。(陝西法制網)
四川自貢一幼兒園老師因為在家長群裡不小心分享了不雅視頻，遭到辭退，圖為示意圖。(陝西法制網)

為了讓家長在上班時，也能看到孩子的情況，一些幼兒園會為家長提供孩子們在幼兒園內的監控視頻。不過最近四川有一名幼稚園女老師，不小心誤傳不雅視頻到家長群組，引起熱議，校方事後將以「敗壞師德、枉為人師」將涉事老師辭退。

來源：YouTube

陝西法制網報導，該幼兒園楊姓老師日前拍攝了幾段小朋友們吃水果的視頻，發布到60多人的家長群聊中，發布完視頻後楊老師繼續看著孩子們吃東西，手機卻接連不斷地傳來消息提示音，楊老師點進去一看，很多家長發消息詢問「什麼情況？」、「老師這是發什麼？」「哦呦，真刺激！」

楊老師這時才驚覺自己誤傳了一則不雅視頻到群組，趕緊在群內道歉。楊老師表示，她因為點了別人的連結，不雅視頻不知道什麼時候下載到手機內，她原本只是想分享孩子們吃東西的視頻。在楊老師道歉後，也有幾名家長安慰道「能理解」、「下次多注意就好」。

事發當日下午，幼兒園張貼了通報，認為女老師「敗壞師德、枉為人師」，要將她開除。儘管有家長苦苦挽留，園長依舊下了辭退通告。對於幼兒園的處理方式，知情網友表示「意料之中卻又覺得荒謬」。

不少網友覺得這個處罰有點重，網友愛胖次的布魯克說，「處罰有點嚴重了，首先，孩子並沒有看到視頻，家長也表示理解了；其次，這也不是老師的生活作風問題，老師也並不是故意的」。

更有不少網友覺得老師有這種行為是可以理解的，網友江湖一別從此不再相見說：老師也是有七情六欲的可以理解，發錯視頻也不是故意，只是面子掛不住了，知錯能改，善莫大焉。對於幼兒園做出的決定也是沒有辦法的辦法，因為這代表著幼兒園的形象。

四川自貢一幼兒園老師因為在家長群裡不小心分享了不雅視頻，遭到辭退，圖為示意圖。(...
四川自貢一幼兒園老師因為在家長群裡不小心分享了不雅視頻，遭到辭退，圖為示意圖。(陝西法制網)

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