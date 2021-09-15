二胎變三胎？小學課本封面引共鳴

小學五年級課本封面還是「二胎」。(取材自微博)

網路近日流傳著熱心家長對語文課本的「新發現」，一年的時間，課本封面由二胎變成了三胎，媽媽也不打扮了，頭發隨便一扎，衣服還是去年那件，只是舊了；多了個娃，爸爸也不在家下棋了，估計為了養家加班掙錢去了。

中新網報導，家長口中的兩個封面分別是統編語文教材五年級上冊、六年級上冊封面。這段「看圖說話」因為貼近「三胎」的社會熱點，迅速引發了眾多網友的共鳴、轉發。

人民教育 出版社澄清，五年級上冊封面上被網友們誤認為「爸爸」、「媽媽」的其實是「小哥哥」、「小姐姐」；二胎、三胎的解讀不過是網友們的自行聯想。

觀察者網報導，人教社表示，語文小學階段的封面，多選擇中國 傳統文化中與孩子貼近的題材為表現點，例如風箏、糖葫蘆、皮影、布老虎、泥塑、端午、臉譜、對聯等題材，畫面符合兒童的年齡特點和認知水平，同時適當兼顧與教科書使用時節相對應。

比如三年級下冊的包粽子，是兩個孩子在奶奶的指導下包粽子的畫面，傳達了孩子勞動、秉持傳統、家庭這幾個概念，這些其實也是中華傳統文化中十分重視的價值觀。

又比如四年級上冊的京劇 臉譜，並沒有表現孩子在舞台上表演的畫面，而是安排了表演前勾臉的片段來呈現，角度獨特，為孩子勾臉的是一位長者，暗示著國粹京劇在新一代中的傳承。