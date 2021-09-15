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環時：疫情未擴散 倡導「就地過節」值得商榷

中國新聞組／北京15日電
環球時報社評文章稱疫情並未擴散，要求各地領導們不要輕易做「就地過節」的公開倡導。（取材自環球網）
環球時報社評文章稱疫情並未擴散，要求各地領導們不要輕易做「就地過節」的公開倡導。（取材自環球網）

在中秋假期和十一長假臨到之際，福建暴發新一撥疫情。很多人都在問：雙節、尤其是十一長假還能出行旅遊嗎？環球時報的社評指就目前疫情尚未擴散出福建省的情況來說，我們有理由對十一長假的旅遊開放形勢保持樂觀。文章並要求各地領導們不要輕易做「就地過節」的公開倡導。

文章說，福建這撥疫情始於莆田，延至廈門等地，傳染勢頭挺凶。然而南京等地已經形成對付Delta毒株的經驗，各地的防控警覺和能力也都提升，應當有信心這一次能比上一次做得更好。

「我們要有面對一撥撥疫情來襲久經歷練的集體從容，這麼大個國家不能被福建局部疫情嚇住，如果很多人連去沒有疫情的地方旅遊也不敢了，很沒有必要。」

文章表示，各地的領導們莫驚慌，輕易不要做「就地過節」的公開倡導，更不應將這種倡導變成實際要求。除非國家聯防聯控機制出要求，各個沒有疫情的地方如果推行兩節期間「無必要不出省（區、市）」的政策，是很值得商榷的。

出於驚慌搞擴大化的「以防萬一」是不對的。人們還要生活，那麼多旅遊和相關服務業的從業者需要掙錢，這一切不能一勺燴了。我們必須追求平衡，動態清零就是要保護生活，讓生活在盡量少受干擾的情況下實現安全。

文章指出，有個別地方帶頭倡導「就地過節」，在沒有福建疫情已經大範圍擴散到全國其他地區任何信息的情況下這樣做，增加了全社會的緊張氣氛，而十一長假對社會消費如此重要，文章呼籲國家權威部門對一些地方的這種動向及時規範指導。

文章稱，大家保持原有的出行計畫，避開中高風險地區，路上戴好口罩，太擁擠的地方盡量繞開，在不松懈防疫這根弦的情況下快樂度過正在到來的雙節，這是多名流行病學專家的建議。如果十一前疫情沒有嚴重擴散的話，大家不妨就按專家的建議做。

疫情 口罩 防疫

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