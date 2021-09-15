中國2款新冠特效藥 進入3期臨床試驗

國藥集團除成功研發四款抗新冠變異毒株二代疫苗，也積極研發新冠特效藥。（中新社）

福建本土疫情 再起，初步判斷是Delta毒株引起。這是繼廣州、雲南瑞麗、南京、鄭州後至少第5輪Delta毒株的本土疫情，防控形勢嚴峻複雜。對抗新冠病毒除了疫苗外，還要有特效藥。目前全球積極研發新冠特效藥，其中中國 已有兩款新冠特效藥進入三期臨床試驗。

健康時報報導，目前全球已獲批上市的特效藥僅有吉利德的瑞德西韋一種。此外，獲得 EUA （緊急使用授權）的藥品包括：禮來的巴瑞替尼和Bamlanivimab+Etesevimab，再生元/羅氏的 REGN-COV2 ，Vir/GSK 的 Sotrovimab。

全球進入臨床三期的藥物有七家，包括輝瑞、阿斯利康等大藥廠，中國也有兩家藥企。其中一家是由中國工程院院士鍾南山牽頭的騰盛博藥。今年6月已在中國啟動新冠中和抗體BRII-196/BRII-198聯合療法的二期臨床試驗。8月，這一聯合療法國際三期臨床試驗患者入組工作完成。8月底公布的中期結果表明，該療法讓患者的住院及死亡的複合終點降低78%，且安全耐受性良好。

騰盛博藥相關負責人曾表示，他們的新冠中和抗體新藥的國際三期臨床研究取得積極結果，藥物距離獲批僅一步之遙，預計今年年底或可獲批使用。

另一家是開拓藥業的普克魯胺，是開拓藥業自主研發的新一代雄激素受體拮抗劑。目前普克魯胺正在美國、南美洲（含巴西）、歐盟、亞洲等國家和地區進行新冠治療的三項全球多中心三期臨床試驗，已於今年7月獲得巴拉圭授予首個緊急使用授權（EUA）。

除這兩款進入三期臨床以外，目前中國在研治療新冠中和抗體藥物至少有十款。中和抗體能有效阻礙新冠病毒進入人體細胞，是治療新冠肺炎的有效手段。

另，中國國藥集團研發的兩款特效藥也正推進啟動，預計兩三年內研發完成，這兩款特效藥，一款叫新冠特異性免疫球蛋白，另一款叫新冠的單克隆抗體。兩款藥物均用來中和病毒，降低人體感染以後的病毒載量。從目前前期緊急使用的資料及臨床方案要求來看，兩款藥物主要針對前期或者中度症狀的人群較為有效。

報導稱，中國各個團隊、各個機構研發的藥都已經相繼進入臨床前、臨床一期二期的研究階段，估計未來兩三年可能就能研發出有效藥物。