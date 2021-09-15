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中國警方利用反欺詐App 傳監控2億支手機

中國新聞組／北京15日電
據傳中國警方利用2億多支手機上的「反欺詐應用程序」，識別和訊問瀏覽海外金融新聞網站的人。圖為在中國銷售的Iphone手機。 （路透）
據傳中國警方利用2億多支手機上的「反欺詐應用程序」，識別和訊問瀏覽海外金融新聞網站的人。圖為在中國銷售的Iphone手機。 （路透）

中國監管網路再出招，據傳中國警方利用2億多支手機上的「反欺詐應用程序」，識別和訊問瀏覽海外金融新聞網站的人。但這款應用軟件在網上引發數千起與隱私有關的投訴，有些投訴者抱怨，他們必須下載這款應用，才能租到公寓或給孩子報名上學。

金融時報報導，另有十幾個人表示，他們為了在手機上安裝這款應用，授予29個權限，包括實時監控通話紀錄、短信和對話，這讓他們感到很不舒服。目前公安部和國家反詐騙中心沒有回應評論的請求。

該應用程序由中國公安部國家反詐騙中心於今年3月推出，能阻止可疑的電話並報告惡意軟件。警方說，需要用它來打擊激增的欺詐行為。儘管該款軟件被中國公安部建議使用，但中國許多地方政府機構強制要求其雇員和與他們合作的個人（如學生和租戶）使用該應用程序。

山東省一名用戶說，在應用程序顯示他訪問了包括彭博社在內的被稱為「高度危險 」的海外信息提供商之後，警方連續四天給他打電話。

報導說，一位上海的營銷經理說：「我不打算為了抵禦詐騙，而讓當局了解我生活的方方面面」，他無視安裝該應用程序的多次要求。

安徽省東部的一名上班族說：「我從未見過如此濫用政府權力來推廣一個不受歡迎的應用程序，他在申請身份證之前必須下載該應用程序」。

根據官方數據，中國去年有36.1萬人因電信或網絡欺詐被捕，而2018年有7.3萬人被捕。今年4月，公安部發言人李蓓稱，此類欺詐是中國「增長最快的犯罪活動」。

公安部在6月曾指出，該應用程序提供了幾十種關於預防欺詐的課程。它在打擊詐騙方面發揮了重要作用，推出三個月內發布了2300萬條警報信息。

中國 公安 詐騙

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