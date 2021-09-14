「師父白髮不是我氣的」 四川警校實習生日記幽默暴紅

許隆軒的實習日記。(取材自紅星新聞)

近日，一份警校實習生日記火了，從「分到了派出所真沒意思」，到「原來師父的白頭髮是熬夜熬的」，派出所「師徒」二人的日常幽默又有點心酸，看似可愛的工作 日記，反映了公安 民警的酸甜苦辣，以及基層派出所的平凡工作、警察 的堅守和付出，感動了許多網友。

紅星新聞報導，寫日記的這名實習生叫許隆軒，來自四川警察學院，今年8月來到四川綿陽江油市公安局實習；他日記中的「師父」名叫官熙糯，是江油市公安局太平派出所的一名民警，今年32歲。

「今天實習第一天來公安局報到，我分到了派出所，本來想去刑警隊的，真沒意思。認識了帶我的師父，看起來比我大不了幾歲。 」許隆軒的第一篇實習日記寫於2021年8月23日，這也是他到江油市公安局太平派出所實習的第一天。

8月24日許隆軒第一次跟官熙糯出警，調解家庭糾紛。這篇日記寫得幽默，「跟著師父調解糾紛，這兩口子一直在吵架，我都插不上嘴，我這小年輕師父婚都沒結，女朋友好像都沒有找到，最後居然完美調解了？」

9月4日的日記中，許隆軒記錄了他和師父熬通宵加班，白天他睡覺師父繼續加班。他在日記中寫到：「我就說嘛，他的白頭髮是熬夜熬的，根本就不像他說的那樣，是我氣出來的。」

對於自己的「徒弟」許隆軒，官熙糯說，「作為警校實習生，小許能吃苦，對工作很有熱情和愛心，一起執行任務時也很勇敢。」提到徒弟寫的日記，官熙糯說自己最開始只知道徒弟要寫實習日記，「這孩子開始都沒給我看，我是在網上看到的，確實寫得很有意思，把我也逗笑了。」

談到自己的實習日記，許隆軒直言沒想到會「火」。實習結束後，許隆軒就要返校準備招警考試了。他志向成為像師父一樣的好警察，如果有機會還想回到師父身邊繼續學習。

網友紛紛為這對師徒點讚留言：「看到了基層警察的辛苦，向他們致敬。平凡的崗位不平凡的人生」、「先是覺得好笑，笑完又心疼一線的民警。」