9名校博士應聘華附教師 「學霸任教」成廣州中小學常態

名校博士應聘廣州中小學老師受矚，此為示意圖。( 取材自新浪網/視覺中國圖)

廣州華南師範大學附屬中學12日公布2021年新入職40名教師，其中有9名來自北大、清華、香港 中文大學、維多利亞大學等學府的博士及博士後。近一兩年，大規模、高學歷的教師招聘，已成為廣州中小學教育 的常態。

羊城晚報報導，這9名高學歷教師，不少有競賽背景。生物教師紀艷，是美國MD安德森癌症研究中心博士後，主攻細胞生物學專業，2015年指導學生參加國際遺傳工程機器設計競賽 (iGEM)獲金獎。碩博都在北京 大學攻讀分析化學專業的譚灝誠，擔任化學教師，2010年獲第24屆全國化學奧林匹克競賽金牌（全國第11名）。

語文教師李智是暨南大學比較文學專業博士；數學教師韓麗娜為清華大學數學專業碩博；香港中文大學統計學專業博士羅麗，擔任數學教師；澳門大學教育學博士徐亦勤擔任英語教師。

物理教師胡金平是中國科學院大學光學專業博士；化學教師楊洋來自北京大學，碩博，分析化學專業；信息技術教師杜嘉華來自澳州維多利亞大學的博士，專業是大數據與人工智能。

此外，華附還延攬了一批有高級職稱的教師。如數學教師王彪，2012年已經獲評廣州市高中數學十佳青年教師，主持完成廣州市十二五教育科研規畫課題；物理教師蔡鉗2018年獲得南粵優秀教師稱號；地理教師李井宇曾是中山市優秀教師、華南師範大學基礎教育訪問學者。

報導指出，大規模、高層次的教師招聘，已成為廣州中小學教育的常態。

今年，廣東實驗中學引進10名博士，全部來自北京大學。加上之前引進的14名博士，該校具有博士研究生學歷的教師達24名。校長全漢炎稱，以後每年引入博士的數量將在10人以上。

名校的巨大師資需求源於優質學校擴張，近一兩年內，廣州幾大名校新校區都將投入使用。但廣州為何能吸引這麼多的高學歷高素質的人才進入中小學教師隊伍？報導說，這得益於教師待遇的改善。近年來，廣州深化教師工資改革，實現了全市中小學教師平均工資水平不低於公務員平均工資水平。

據悉，目前廣東實驗中學荔灣學校教職工平均年收入不低於25萬元（人民幣，下同），應屆畢業生平均年收入不低於22萬元（含基本工資、效績工資、住房補貼、五險一金等）。廣州奧林匹克中學面向全國公開招聘事業編制的中學教師，專業技術七級崗位的老師年收入可達40萬元。