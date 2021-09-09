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防沉迷網遊 中國監管單位約談騰訊網易 推舉報平台

中國新聞組／北京9日電
中國官媒新華社3日抨擊網路遊戲是「精神鴉片」，荼毒未成年者，致使遊戲股重挫，騰訊港股一度重摔11％。（路透）
中國官媒新華社3日抨擊網路遊戲是「精神鴉片」，荼毒未成年者，致使遊戲股重挫，騰訊港股一度重摔11％。（路透）

中國官方日前限制未成年人玩網路遊戲時間，中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人8日會同中央網信辦、文化和旅遊部等部門，對騰訊、網易等重點網路遊戲企業和遊戲帳號租售平台、遊戲直播平台進行約談，強調各網路遊戲企業和平台要嚴格落實通知各項要求。

據發布，官方近期將會上線防止未成年人沉迷網路遊戲舉報平台，及時受理和處置問題線索，對落實不到位的企業，發現一件就嚴處一件。

新華社報導，中國官方在約談中要求各網路遊戲企業、遊戲帳號租售平台、遊戲直播平台必須要提高政治站位、強化責任擔當，深刻認識嚴格管理、防止未成年人沉迷網路遊戲的重要性緊迫性，堅決將有關要求落到實處。

約談強調，各網路遊戲企業和平台要嚴格落實通知各項要求，不折不扣執行向未成年人提供網路遊戲的時段時長限制，不得以任何形式向未成年人提供網路遊戲帳號租售交易服務。要加強網路遊戲內容審核把關，嚴禁含有錯誤價值取向、淫穢色情、血腥恐怖等違法違規內容，堅決抵制拜金主義、「娘炮」、「耽美」等不良文化。要自覺抵制不正當競爭，「防止過度集中甚至壟斷」，把重心放到推動科技創新、更好滿足人民精神文化生活新期待上來。

此外，要強化「氪金」（指網遊充值）管控，杜絕擅自變更遊戲內容、違規運營遊戲等行為，堅決遏制「唯金錢」、「唯流量」等錯誤傾向，下決心改變誘導玩家沉迷的各類規則和玩法設計。要嚴格管理遊戲宣傳推廣，規範限制明星代言遊戲廣告，不得為違規遊戲提供推廣途徑。要加強遊戲直播管理，禁止出現高額打賞、未成年人打賞等情況。

另據中新經緯報導，對於上述約談，騰訊回應稱，將認真學習約談精神，在相關主管部門的指導下，從嚴落實未成年人防沉迷的相關規範和要求，強化內容安全與合規，堅持正確的價值導向，切實保護未成年人身心健康和茁壯成長。

網易回應稱，將認真學習並貫徹約談精神，嚴格執行監管部門對未成年人防沉迷的相關規定和要求，進一步強化遊戲內容審核與管理，堅持正確的價值導向，通過持續的技術創新，推出更多製作精良、思想精深的原創精品，切實引導未成年人健康遊戲，推動遊戲生態持續向好。

中國

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