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男性不適應現代女性相愛難 復旦67歲教授戀愛學暴紅

中國新聞組╱北京9日電
復旦大學67歲教授梁永安的戀愛學視頻暴紅。 (取材自申江服務導報)
復旦大學67歲教授梁永安的戀愛學視頻暴紅。 (取材自申江服務導報)

67歲梁永安是復旦大學中文系教授，也是一名網路視頻博主，去年10月開始陸續發布61個視頻，近1/3與愛情有關，在社交媒體受到上百萬年輕人歡迎，最火的單集播放量高達400多萬；他認為，現在相愛越來越難，主要是男性不適應現代的女性。

申江服務導報報導，梁永安播放量最高的的視頻高達426萬次，他在影片中和每逢過年被催婚的「90後」、「00後」談了談性和婚姻觀念的轉變。梁永安支持年輕人避開催婚的坑，堅守住內心的嚮往與對愛情堅守，同時他也提出兩代人需要和解。該視頻點擊量高達426萬次、2萬4497條評論，留言者包括已婚和單身人士。

報導指出，梁永安說：「父母認為督促孩子結婚是他們的責任，但對於在獨生子女政策下成長的一代人，他們需要時間找到真正適合他們的人。」建議父母和孩子都應該在中立的立場上，相互和解、相互理解。

報導說，梁永安表示，無形中，現在的愛情有些計算、衡量。比如我家境很好，相貌很好，學位也很好，那我和他在一起，到底虧不虧？「所以我們現在最大的問題就是想得多，權衡太多。我始終覺得，愛情本身就是幾秒鐘的事情，我們有時候把它考慮了好幾年，就消耗掉了很多東西。」

梁永安認為，單身資本越來越厚，越來越多年輕人願意過單身生活：而相愛越來越難，主要是男性不適應現代的女性。

報導稱，他說，以前女性跟隨男性，她跟這個世界的關係，中間隔著個男人。在古代，女性被獎品化，獎給地位最高的、最有能力的男人。比如說金榜題名，就有佳人喜歡你，包括《西廂記》都是這樣的，男主總歸是要考個功名出來。

現在，獎品回歸到女性自身來，自己也能夠體現價值。再往後女性是越來越強了，她直接可以面對世界了，部分男性暫時不能適應這樣的女性。

據央視財經報導，根據民政部的統計數據，2018年中國單身成年人口高達2.4億，其中有7700萬人獨居。 在如今單身人數逐漸增多的時代，梁老師認為這一定程度上是中國社會進步的表現。

梁永安的視頻受到年輕人歡迎。（取材自申江服務導報）
梁永安的視頻受到年輕人歡迎。（取材自申江服務導報）

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