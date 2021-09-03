靠畫畫吐心聲 罕病「蝴蝶女孩」生命定格18歲

周密從小喜歡畫畫。（取材自澎湃新聞）

熱愛學習和畫畫的18歲罕見病女孩周密，永遠等不到開學日了。她患有先天性大皰性表皮鬆解症，這類患者常被社會稱為「蝴蝶寶貝」。由於基因變異，他們皮膚中的結構蛋白被破壞，身體猶如蝴蝶翅翼一樣脆弱，任何摩擦、撕扯，甚至親人的擁抱，都有可能讓他們受傷。

澎湃新聞報導，周密的爸爸周迎春說，前幾天周密還很開心地籌備著她參與的罕見病人畫展 ，還嚷嚷著讓給她買好吃的。「她走的很突然，怕自己都沒有預料到。」

2003年，周密在上海出生，助產士就發現了她的不同——小腿上竟沒有皮膚。出生後一個多月，父母抱著周密跑了上海多家醫院，兒科醫生都束手無策。直到2016年，周密去北京 大學第一醫院皮膚科的遺傳性皮膚病實驗室做了基因檢測，才確診她是大皰性表皮鬆解症中最嚴重的類型，皮膚科醫生說，這一疾病根本沒有辦法治療。

據報導，周迎春查閱了很多文獻資料，患了這類疾病的人，全身皮膚都可能破損，這裡皮膚剛好，那裡又發出來，食道、消化道黏膜也會受影響，食量上不去，導致嚴重營養不良。通信專業畢業的周迎春發揮自己的專長，嘗試著聯繫到國外病友組織，學習他們精細的護理手段並譯成中文後發到網上，分享給中國 的病友。

「這個世界上，還有很多和我女兒患同一種疾病的人，他們甚至不知道去哪裡診斷、找什麼科的醫生看、如何開展日常護理……我可以用護理女兒的經驗，盡可能地幫到他們一些。」他說。

周迎春說，2014年周密上六年級後，症狀變嚴重了，開始眼睛、食道疼，吃不了飯，也沒有精神，周密接受治療，嘗試骨髓移植，復原過程還經歷發炎感染一度昏迷不醒，她的腿因嚴重營養不良，越來越細，無法支撐起上半身，腿部也發生了彎曲，走路都變得很困難。

周密在北京被診斷為大皰性表皮鬆解症中最嚴重的類型。（取材自澎湃新聞）

報導指出，即便只能待在家，周密也沒放棄過兩件事：學習和畫畫。她堅持上網課，一堂不漏，還能在課程結束時拿到相應獎勵。而周密對畫畫的喜愛從幼兒園就開始了，對於周密來說，畫畫是她生命的一部分，時常用畫筆來表達自己，尋找生命的希望。

周密的自畫像。（取材自澎湃新聞）

在周密突然離世後的第三天，上海雲間美術館舉辦了一場「疾病罕見、愛不罕見」的罕見病人畫展，周密生前的10幅畫作第一次公開亮相。作品中，有她對著鏡子畫下的自畫像，還有唯美的蝴蝶彩鉛畫，以及記錄著她生病過程中的點滴感悟。

2021年，家人為周密過生日，這一年春節後，她幾乎完全不能走路了。（取材自澎湃新聞）

周迎春更成立了一個病友組織，名叫「蝴蝶寶貝關愛中心」，他表示「全中國有1100多名患友，在上海就有40多個，有些人不知如何護理、扎針時需要注意什麼，還有人不知道得了這個病去哪裡看，這些都是我能幫到他們的。」這是周迎春堅持不懈的心願，寄託了對女兒的愛。