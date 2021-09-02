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西安地鐵糾紛 女被拖下車 衣服撕爛「走光露內褲」

中國新聞組／北京2日電
西安地鐵一名女子疑與人發生爭執，被保全人員強行拖出車廂，女子衣衫不整。（視頻截圖）
西安地鐵一名女子疑與人發生爭執，被保全人員強行拖出車廂，女子衣衫不整。（視頻截圖）

陝西西安地鐵近日爆發糾紛，一名女子疑與人發生爭執，被保全人員強行拖出車廂，被拖出時該女子衣衫不整並大聲呼叫，影片曝光後引起網友強烈憤慨。

綜合媒體報導，西安地鐵3號線一列車，途徑大雁塔車站時，有乘客呼喊「救命」。在爆料視頻中，身穿黑色連身裙的女子與乘客發生口角，雙方在地鐵上大聲吼叫，二人互相拉扯，女子在尖叫聲中被保全人員拖下地鐵，衣服已被撕破，露出黑色內褲。

這名女子被丟出車廂，仍大喊「我的身分證還在裡面！」她暫時掙脫保全後，又跑回去想拿行囊。

事情發生後，引發網絡熱議，多數網友認為，雖然視頻中這位女乘客反應過於激動，但保安也太粗魯，「她是殺人了還是放火了，為什麼受到這樣對待？」

西安地鐵運營分公司也對此回應，「該女乘客在3號線列車上與其他乘客發生口角，期間她不斷辱罵身邊乘客，並與部分乘客產生肢體衝突，嚴重影響了車廂內乘車秩序。」多次勸離未果後，安保人員與其他乘客一起將該女乘客帶離車廂。期間因該乘客反應激烈，拒不下車，為確保地鐵行車安全，車站工作人員及時報警協助處置。

來源：推特

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