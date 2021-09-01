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北京落實「雙減」義務教育 小學上課不早於8時20分

記者林則宏／綜合報導
中國中小學將於9月1日開學。圖為北京市海淀區太平路小學的老師，近日已提前到校為學生分發新學期教材。（新華社）
中國中小學將於9月1日開學。圖為北京市海淀區太平路小學的老師，近日已提前到校為學生分發新學期教材。（新華社）

為落實中共中央針對義務教育的「雙減」要求（指全面減少作業總量和時長，減輕學生過重課業負擔），北京市教委新聞發言人李奕宣布，9月1日新學期開始後，小學上課時間不早於8時20分，中學不早於8時。

北京還規定，要落實義務教育階段學生每天1小時體育鍛練的要求。李奕說，學生當天沒有體育課的，必須在每天下午三點半後的課後服務時間段安排參加體育鍛練。

據北京日報與央視新聞報導，北京140萬中小學生9月1日就將開啟新學期，北京市教委於31日上午召開記者會，宣布義務教育學校必須按前述規定安排教學時間。

李奕還表示，各校要嚴格執行教學計劃，小學一年級堅持「零起點」教學，各年級都要嚴格按照教學計劃開展教學，學校不得利用晨午檢和自習課進行學科教學，不得利用寒暑假、周末、法定節假日安排學生開展任何形式集體補課。

此外，義務教育學校必須堅持隨機平衡分班，嚴禁學校進行任何形式的分班考試，堅決不允許分「重點班」、「實驗班」。

北京日報報導，北京小學翡翠城分校已將新學期開始後第一堂課開課時間調整到8時20分。放學後，學生將自主選擇課後活動，因此不同學生的放學時間也將不同。

該校校長張文鳳說，17時30分到18時30分，學校還會為確實有需要的學生提供托管服務。報導稱，北京有些小學已提醒家長，學生上午8時前不要到校，「在家要吃好早飯」。

北京市第十中學則要求學生每天7時50分至8時到校後，先上早操，8時25分後開始第一節課。天氣寒冷時，學生8時上第一節課，兩節課後再安排上操。

北京 教育 中共

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