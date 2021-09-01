研究所報到 無臂男孩用腳簽字驚呆教師

彭超展示自己的研究生錄取通知書。（新華社）

四川無臂男孩彭超用腳答題，3月時考上同濟大學法學院研究生，當時備受關注。近日他到學校報到，用腳簽字驚呆同濟的教師。彭超成為研究生後又有了新的目標：發論文、申請交流項目、讀博士。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，當天在校門口，看到彭超的身影後，一位穿著紅馬甲的志願者很快與他對接上。在入校第一道登記關口，志願者幫他拿出手機 放到桌上，只見他抬起腳，滑動屏幕，調出健康碼 ，一番操作如行雲流水般自然。進入學院報到時，彭超用腳一筆一劃寫下名字。有教師看到後不由讚嘆，「他真的好厲害。」

彭超在同濟大學法學院辦理報到註冊。（新華社）

對彭超來說，上海是一座陌生的城市。父母也有些擔心，因此在報到前一日深夜陪他到上海，但進校當天，父母在彭超身後遠遠跟著，不插手他的事情。這也是彭超的一貫風格，因為他認為，「總歸有一天，我要脫離他們」。

據報導，六歲時，彭超因觸電失去雙臂，開始練習用腳寫字、吃飯、刷牙。高考 時，他以608分的成績考入四川大學法學院。大學期間，彭超父親在學校工作，住在員工宿舍。每到周末，彭超找父親一起吃飯。但更多時間裡，他更想自己獨立做事。

彭超與送他來上海的父母一起吃午飯。（新華社）

報導稱，經歷兩次高考、兩次考研，彭超最終都選擇了法學。「我覺得法學很適合我，因為無論是律師還是法官，完全不用手去操作，只要把法律學好後，在開庭時用嘴巴講出來就可以了。」彭超說，這是他當初選擇法學專業的原因。

三年的研究生生活即將開始，彭超期待開學上課，他把學習視為首要任務，「真的要努力把自己的專業知識提升到一個水平」。

彭超在進入校門時，用腳操作手機，出示健康碼、行程碼。（新華社）

他說，對自己而言，將來最好的一條路是在高校當教師，為此，他研究過任教的門檻。奔著這一目標，他計畫能多發論文，多爭取學校的交流項目，畢業後繼續攻讀博士學位，爭取出國留學等。