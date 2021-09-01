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奶奶離世前剪碎5萬元紙鈔 家人崩潰尋拼圖高手

中國新聞組／北京1日電
要還原一大堆鈔票碎片，張女士和家人深感崩潰。（取材自重慶晨報）
要還原一大堆鈔票碎片，張女士和家人深感崩潰。（取材自重慶晨報）

重慶市一名老婦早前因病去世，媳婦後來在其衣櫃找到一大堆人民幣，不過全是鈔票碎片，後來發現是奶奶生前將4、5萬（人民幣，下同）現金剪成了碎片。全家人花了整整一周，也只能拼回數張完整的百元鈔票，希望透過網上的力量，找到拼圖高手幫忙。

香港01報導，居於重慶市南岸區的張姓媳婦日前受訪表示，奶奶生前因病不適，精神非常差，要求家人幫她到銀行領取退休金回家，子女按其意思照做，但沒想到奶奶去世後，家人竟從衣櫃找到數袋被剪碎的百元鈔票，總值約4、5萬。

面對一大堆鈔票碎片，張女士花了一周的時間，也只拼出了幾張完整的百元鈔票。（取材自...
面對一大堆鈔票碎片，張女士花了一周的時間，也只拼出了幾張完整的百元鈔票。（取材自重慶晨報）

張婦形容該筆錢都是奶奶平時省吃儉用而儲下來的退休金，不知為何所有的鈔票均被剪碎，家人每次拼湊時，會先把碎片放滿沙發和地上，按照剪口的紋路分類，「比如我找了一個大角，我就去找另外一個形狀的，拿一張完整的人民幣擺起，去找另外的部位」，無奈這種方法太費神和浪費時間，有段時間每天拿出紙碎看數小時，一周也只能拼出幾張完整的百元鈔票，讓全家人很崩潰。

重慶市一名婆婆日前病逝，家人在其衣櫃發現一大堆鈔票碎片。（視頻截圖）
重慶市一名婆婆日前病逝，家人在其衣櫃發現一大堆鈔票碎片。（視頻截圖）

記者與張婦後來一同到銀行求助，職員亦束手無策，指出只有拼好的鈔票才能受理，讓張婦大感失望。記者再向中國人民銀行重慶營業管理部查詢，對方表示，「殘存的（鈔票）面積有四分之三，有到這麼大或以上可以全額兌換；如果殘存的面積只有一半或一半到四分之三之間，只能是半額兌換」。

面對奶奶留下的一大堆碎鈔，張婦若要成功兌換，也只能靠人手逐張拼砌，故她希望求助外界，尋求拼圖高手，或者找到更好的方法解決現時困局。

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