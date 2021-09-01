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美團CEO王興：共同富裕 植根美團基因中

中國新聞組／北京1日電
美團CEO王興在談及「共同富裕」時表示，共同富裕本身就植根於美團的基因中。(路透)
美團CEO王興在談及「共同富裕」時表示，共同富裕本身就植根於美團的基因中。(路透)

中國互聯網巨頭美團CEO王興在談及「共同富裕」時，他表示，共同富裕本身就植根於美團的基因中，引發熱議。

北京青年報報導，30日美團財報發布後的分析師會議上，王興在開場時就對「共同富裕」進行了詳解，稱共同富裕本身就植根於美團的基因中，美團的名字就有「一起更好」的意思，「因為『美』就是better，『團』就是together，美團就是一起更好」。

王興表示，最近宏觀和監管層面有很多變動，大家也對這些變動非常關心，但這些改變都是為了實現共同富裕這一個目標。並稱「監管變化對於互聯網行業的可持續發展和有序增長是利好，也有助於促進公平競爭和行業健康發展」。

王興在會上也表示，正在政府部門指導下，探索更符合騎手群體特徵和群體利益的社會保障方式，並稱「美團已率先響應國家號召推動落實騎手的職業傷害保障計畫，積極參加政府試點並推動加快全面建設，解決騎手工作的後顧之憂」。

此前，在4月26日，中國國家市場監管總局發布消息稱，根據舉報，依法對美團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。美團隨後回應稱，將積極配合調查，提升業務合規管理水平，保障用戶及各方主體合法權益。

此前報導指，王興在美團被立案調查時隔一周後，曾在他創立的「飯否」平台上，轉發了唐代詩人章碣的「焚書坑」，詩文寫道：「竹帛煙消帝業虛，關河空鎖祖龍居。坑灰未冷山東亂，劉項原來不讀書。」鑑於詩文含義，王興此舉被認為是在對官方的調查行為表達不滿。

在引起輿論風波後，王興再度發文以阿里巴巴、京東和拼多多為例，稱自己引用「焚書坑」是想說明，美團最大對手看起來是餓了麼，但顛覆外賣的更可能是「沒有關注到的公司和模式」。後來，該回應被刪除。

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