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廣東最大「蟑螂」…這座機場衝上熱搜

中國新聞組／廣州31日電
網友給出的白雲機場高空俯瞰照片，白雲機場似一隻張牙舞爪的「小強」。（取材自微博）
網友給出的白雲機場高空俯瞰照片，白雲機場似一隻張牙舞爪的「小強」。（取材自微博）

「廣東最大的蟑螂是白雲機場」的話題突然衝上熱搜，眾多網友紛紛笑噴，感慨一旦接受這個設定，就再也回不去了，以後再也無法直視白雲機場。

快科技報導，從網友給出的白雲機場高空俯瞰照片，可以清晰的看出，白雲機場似一隻張牙舞爪的「小強」。

但是，讓網友們更意想不到的是，本來以為白雲機場會親自澄清、解釋、說明詳情，沒想到白雲機場卻大大方方的承認了。

白雲機場在官方網站發文稱：「廣東最大的蟑螂是白雲機場，在飛機上看到的都是這樣嗎？」這波官方自證，除了讓網友們始料不及，也引出更多網友的聲音。

有網友表示，「廣東『蟑螂』名不虛傳，真的會飛的」。還有網友表示，「哇，漂亮！夜空中最亮的蟑螂」。

更有好學的網友去科普後，發布感想：原來我們登機走的是「螂橋」。

據西湖之聲報導，白雲機場為啥設計成「蟑螂」形？原來「蟑螂」造型大有玄機。兩旁的分散式候機指廊有利於布置更多廊橋機位，方便直接上機。

而廣州白雲機場官方更進一步解釋，雖然夜晚很亮，但其實白雲機場還是中國境內首家飛行區大範圍使用2300K低色溫LED高桿燈燈具的機場，「比使用普通燈具節電59%」。網友聞訊直呼：這隻「發光大蟑螂」，竟還是節能環保型的。

「廣東最大的蟑螂是白雲機場」的話題衝上熱搜。（取材自微博）
「廣東最大的蟑螂是白雲機場」的話題衝上熱搜。（取材自微博）
網友給出的白雲機場高空俯瞰照片，白雲機場似一隻張牙舞爪的「小強」。（取材自微博）
網友給出的白雲機場高空俯瞰照片，白雲機場似一隻張牙舞爪的「小強」。（取材自微博）

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