我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喀布爾上空火箭呼嘯而過 初步研判美方無死傷

紐約市地鐵突發重大「電力故障」 幾乎全線停運

中國高校首隻克隆貓8個月大了 研究團隊為牠「徵婚」

中國新聞組╱北京30日電
中國高校首隻克隆貓「平安」已經8個月大。（取材自紅星新聞）
中國高校首隻克隆貓「平安」已經8個月大。（取材自紅星新聞）

青島農業大學生命科學學院趙明輝博士團隊去年12月繁育的英國長毛貓體細胞克隆後代「平安」，已經8個月大並進入發情期，研究團隊近日為牠發布「徵婚啟事」，徵集配種對象，延續克隆貓的繁育研究。

紅星新聞報導，趙明輝表示，克隆貓「平安」目前身長、體重等各種指標發育正常，與正常交配繁育的家貓沒有區別。「牠現在到了正常的發情期，克隆動物要是能繁育後代的話就可以證明是正常了，所以想找一隻貓跟牠配種看看。」

研究團隊發布的這則特殊「徵婚啟事」條件寫著：「英國長毛貓，銀漸層。綠色眼球，操純正倫敦腔優先。無病無蘚。我們可以一起研究克隆貓的繁育相關話題。歡迎為科學做出貢獻。」趙明輝進一步解釋，如果有合適的貓，還要給牠進行檢測，不能有遺傳病和傳染病，否則對「平安」和後代都不好。

據報導，先前透過照片判斷本體為森林貓，後來經過了解，發現實際為英國長毛貓，為避免出現雜交影響實驗觀察，所以此次配種也要求為英國長毛貓。

此前報導，研究人員從一隻成年雌性森林貓皮膚組織中分離培養得到成纖維細胞，利用中華田園貓卵子作為細胞核受體，透過細胞核置換和人工激活，製作出多枚體細胞克隆胚胎。將克隆胚胎移植到受體母貓後，經過62天孕育，研究團隊成功得到一隻森林貓體細胞克隆後代。這隻克隆貓於2020年12月24日出生，研究團隊將牠取名為「平安」。

青島農業大學官網當時發布關於這一研究成果的新聞，據悉，這也是中國貓科動物基因編輯方面的首次報導。

趙明輝主要進行動物體細胞克隆和體細胞重編程機制的相關研究，於2016年獨立克隆出首隻精英工作犬，突破該領域長達11年的技術壟斷，並於2018年建立了犬科動物早期胚胎體外培養體系。

克隆貓本體。（取材自紅星新聞）
克隆貓本體。（取材自紅星新聞）
克隆貓「平安」百天照。（取材自紅星新聞）
克隆貓「平安」百天照。（取材自紅星新聞）

英國 檢測 中國

上一則

香港未接種疫苗者 或限制進入部分場所

下一則

不想寫暑假作業 杭州女孩丟進「捐贈書堆」想偷偷送出

延伸閱讀

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

阿富汗首都喀布爾華人區 中企：秩序相對穩定

阿富汗首都喀布爾華人區 中企：秩序相對穩定
阿富汗華人區穩定 中企：神學士人員稱中國人是朋友

阿富汗華人區穩定 中企：神學士人員稱中國人是朋友
雛雞出殼

雛雞出殼

熱門新聞

女孩留下遺書跳樓自殺。（取材自百家號）

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

2021-08-24 10:00
周德發和梁湘平高調舉行婚禮。（視頻截圖）

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

2021-08-27 10:00
直播主美美自己開著車在西藏遊覽壯闊風景，卻發生意外身亡。（取材自抖音／＠河南美美徒步西藏）

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

2021-08-25 23:53
姜心語的「水花消失術」 讓網友驚嘆。(視頻截圖)

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

2021-08-22 11:00
中國在阿富汗首都喀布爾所設的經貿據點「中國城」，建築物上掛著「中國城」和「一帶一路」的標語。（余明輝提供）

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

2021-08-25 08:41
「Nature」文章截圖，紅框處為郝治偉的名字。（取材自澎湃新聞）

論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收

2021-08-25 13:00

超人氣

更多 >
沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤

沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤
中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝
杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友
馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了
最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解

最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解