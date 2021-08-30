中國高校首隻克隆貓8個月大了 研究團隊為牠「徵婚」

中國高校首隻克隆貓「平安」已經8個月大。（取材自紅星新聞）

青島農業大學生命科學學院趙明輝博士團隊去年12月繁育的英國 長毛貓體細胞克隆後代「平安」，已經8個月大並進入發情期，研究團隊近日為牠發布「徵婚啟事」，徵集配種對象，延續克隆貓的繁育研究。

紅星新聞報導，趙明輝表示，克隆貓「平安」目前身長、體重等各種指標發育正常，與正常交配繁育的家貓沒有區別。「牠現在到了正常的發情期，克隆動物要是能繁育後代的話就可以證明是正常了，所以想找一隻貓跟牠配種看看。」

研究團隊發布的這則特殊「徵婚啟事」條件寫著：「英國長毛貓，銀漸層。綠色眼球，操純正倫敦腔優先。無病無蘚。我們可以一起研究克隆貓的繁育相關話題。歡迎為科學做出貢獻。」趙明輝進一步解釋，如果有合適的貓，還要給牠進行檢測 ，不能有遺傳病和傳染病，否則對「平安」和後代都不好。

據報導，先前透過照片判斷本體為森林貓，後來經過了解，發現實際為英國長毛貓，為避免出現雜交影響實驗觀察，所以此次配種也要求為英國長毛貓。

此前報導，研究人員從一隻成年雌性森林貓皮膚組織中分離培養得到成纖維細胞，利用中華田園貓卵子作為細胞核受體，透過細胞核置換和人工激活，製作出多枚體細胞克隆胚胎。將克隆胚胎移植到受體母貓後，經過62天孕育，研究團隊成功得到一隻森林貓體細胞克隆後代。這隻克隆貓於2020年12月24日出生，研究團隊將牠取名為「平安」。

青島農業大學官網當時發布關於這一研究成果的新聞，據悉，這也是中國 貓科動物基因編輯方面的首次報導。

趙明輝主要進行動物體細胞克隆和體細胞重編程機制的相關研究，於2016年獨立克隆出首隻精英工作犬，突破該領域長達11年的技術壟斷，並於2018年建立了犬科動物早期胚胎體外培養體系。