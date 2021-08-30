外牆保溫材料起火 大連地標「大褲衩」燒7小時

大連市地標「大褲衩」失火整整燒了7小時。（取材自上游新聞）

遼寧省大連市地標「大褲衩」失火整整燒了7小時，牽動許多大連民眾的心。據悉，高層建築嚴禁採用易燃可燃外牆保溫材料，而此次大連地標火災正源自外牆材料釀禍，引發各界討論是否暗藏「人禍」。而失火過後的大連地標留下一道巨大的黑色傷疤，如同一個數字7，住戶有家難歸，政府提供3個月房屋安置金。 失火過後的大連地標凱旋國際留下一道巨大的黑色傷疤，如同一個數字7。（取材自極目新聞）

上游新聞報導，大連市開發區標誌性建築凱旋國際大廈B座外牆材料27日下午4時許起火，目擊者表示，火勢從19樓逐漸蔓延，呈立體狀燃燒，不時還有著火的窗框、板材等雜物脫落。直至深夜11時，明火才被撲滅，大火持續了7個小時，幸運的是事故中無人員傷亡。

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此次火災後，建築是否還能繼續居住，需等待專家對建築安全情況進行評估。目前詳細起火原因正在調查當中。

凱旋國際大廈位於大連市金普新區國賓道金馬路與赫山西路交匯處，緊臨金馬路地鐵站 。該項目是由世界知名設計公司完成，外形靈感來自法國CBD區拉德方斯的凱旋門。因外形原因，該建築也被稱為「大褲衩」。

凱旋國際大廈開發商為大連新天潤企業集團有限公司，開盤時間為2008年3月3日，次年11月進戶，產權為50年。物業類別為普通住宅、公寓、商住，總建築面積6.3萬平方米，由兩棟空中連體的超高層和裙樓部分組成，直面大連灣的海、山、港、市景，視野開闊，是大連的稀缺資源。

一名從凱旋國際大廈逃生的親歷者描述事發時，他透過窗戶看到樓體燃起明火，火光甚至擋住整個窗口，同時能聞到一股焦糊味道，他與同事顧不上整理東西便迅速撤離大廈。另一名住戶表示，「當時腦子都是蒙的，什麼也顧不上，趕緊就撤離了。」

當日20時左右，大廈外圍火勢依然很大，前後兩側都可以看見較大明火，火勢已蔓延至低樓層。附近居民說，「太嚇人了，大火燒了好幾個小時，可以看到大廈外牆的保溫材料燒得很快，不斷有著火的建築材料往下掉。」

在2010年，上海靜安區曾經發生震驚中外的11.15高層公寓大火，就是因為焊工違規施工引燃外牆保溫材料，最終導致53人遇難的特大火災事故。事故發生後，中國 各地開始大規模清理排查高層建築的外牆保溫材料。2017年開始，公安 部就在全國範圍內開展隱患排查並規定：高層建築嚴禁違規採用易燃可燃外牆保溫材料。

而在這次全國性的隱患大排查中，大連凱旋國際大廈的外牆保溫材料有無被排查到？以及是否涉及違規並被要求整改？到今天終於隱患變成明火，據了解，目前過程和原因還是一個謎。

除此之外，早在2016年，凱旋國際大廈就被業主舉報存在消防隱患。舉報稱，大廈的內部消防設施是癱瘓的，消防栓損壞沒水，滅火器等設備也全部年久過期。據稱，多次舉報均被有關部門受理，並多次限期物業整改，但一直沒有改善，最終不了了之。