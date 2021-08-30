華夏航空班機飛新疆 落地衝出跑道 多人從艙門急撤

華夏航空B-3250飛機29日在阿克蘇機場落地後衝出機場跑道。（取材自上游新聞）

華夏航空一架CRJ-900飛機29日下午在執行完新疆 庫爾勒至阿克蘇航班落地後衝出跑道，有乘客通過機身中段艙門進行緊急撤離。事發後，阿克蘇機場 跑道短時間關閉，有從重慶、成都等地飛來的航班備降其他機場。

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中國民航信息系統顯示，華夏航空機號為B-3250的CRJ-900型飛機29日執行G54394航班，下午6時14分抵達新疆阿克蘇機場後，飛機衝出跑道，機組進行乘客撤離。

上游新聞報導，現場圖片顯示，飛機中部翼上的緊急疏散艙門打開，飛機整體完整，現場沒有著火等情況。飛機已完全衝出預制地面，停放處為沙石地面。

一名事發飛機上的乘客通過第三方平台留言稱，「只能算是到達了，安全就別提了，出了事機場的應急保障反應特別慢，旅客在跑道盡頭等了很久。」

據了解，飛機衝出跑道後，阿克蘇機場曾短暫關閉，不接受航班起降，有從成都、重慶等地飛往阿克蘇的航班備降其他機場。

阿克蘇機場工作人員表示，目前機場運營已經基本恢復正常，航班起降正在有序恢復。目前，官方尚未進一步公布事故具體情況。

報導說，G54394航班落地後下午6時16分，阿克蘇機場曾發出機場天氣警報，稱機場已經出現中陣雨，預計持續至北京 時間下午6時30分，「請關注跑道濕滑」。此次華夏航空飛機衝出跑道是否與跑道濕滑有關，仍需相關方面進一步調查。

資料顯示，阿克蘇機場位於塔里木盆地北沿，天山南麓，為天然戈壁灘，機場距烏魯木齊直線距離700公里，離阿克蘇市12.5公里。機場2010年10月完成擴建，可滿足波音737、空客A320機型使用要求。