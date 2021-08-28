中國疫苗施打突破20億劑次 近9億人接種2劑

中國累計接種疫苗劑次，8月26日正式突破20億。圖為醫護人員在河北雄安新區一所學校為學生接種新冠疫苗。（中新社）

中國 積極施打新冠疫苗 ，據中國國家衛健委新聞發言人米鋒表示，截至8月26日，中國累計報告接種新冠病毒疫苗已超過20億劑次，完成完全接種兩劑的人數為8億8943萬人。米鋒並指出，中國本土確診病例自8月16日首次下降以來，已連續11天下降，中高風險地區則減為38個。

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中國國務院 聯防聯控機制27日在北京召開新聞記者會，米鋒稱本輪疫情「已經得到有效控制」。

此前，中國工程院院士鍾南山曾說，最新的資料顯示，接種中國滅活疫苗第二劑後6個月再接種一劑，抗體水準增幅達到10多倍。80%以上的人口接種疫苗後，中國就能建立有效的「群體免疫」。

另據澎湃新聞報導，中國國務院聯防聯控機制27日下午在北京舉行記者會，國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長、國家衛生健康委員會醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉在會中宣布，對高風險工作人員、出國人員、免疫功能較低以及60歲以上族群，開放新冠疫苗追加第3劑，暫不全面開放。

鄭忠偉指出，從三期臨床數據證明，沒有一款新冠疫苗能100%防感染的，目前已經上市的疫苗保護力在50%至90%不等。即使接種疫苗後發生感染，從國內外資料看，發生重症、危重症、死亡風險大大降低。

鄭忠偉說，6個月以後接種（第3劑）的這部分人群，又過了6個月，再檢測的時候，抗體仍然出現了下降，但是下降到的低點也超過了2劑接種的峰值。從這個角度來看，「我們覺得加強接種對疫苗的保護效果，從免疫原性的角度來看，能夠得到提升。」

至於加強針適用對象，鄭忠偉說，專家分析認為，目前中國疫情防控形勢很好，重點是外防輸入，對輸入風險高的，比如海關、邊檢、航空、隔離點、定點醫療機構等工作人員，在完成免疫程序6個月後，可以開展加強接種。