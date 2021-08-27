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抗議強打疫苗 株洲有人要遊行 重慶電話哥暴紅

中國新聞組╱北京27日電
中國近日傳出多地傳出強迫民眾打疫苗現象，圖為重慶民眾接種疫苗。（Getty Images）
中國近日傳出多地傳出強迫民眾打疫苗現象，圖為重慶民眾接種疫苗。（Getty Images）

中國近日傳出習近平親自制定今年10月底前，達成11億人完成接種新冠疫苗，多地傳出強迫民眾打疫苗現象。湖南一名公民為表達不滿，計畫在株洲市發起遊行，並已提申請。在重慶，則有一名老黨員致電當地紀委，稱當地強制接種的「雙碼聯查」是在「對抗黨中央」，電話錄音在網上瘋傳後，當地叫停該項措施。

自由亞洲電台報導，發起株洲市集會遊行的湖南公民程曉峰表示，中國推出的武漢肺炎疫苗，未經足夠臨床試驗就強制讓老百姓接種。民眾不僅無法投保強制保險，還要簽署自願接種疫苗的意願書。

「我身邊的同學和朋友打了疫苗以後一直發高燒，燒了將近一個月，這些副作用政府一直沒有公開，老百姓完全蒙在鼓裡。」他說最可恥的是，現場還讓人填寫一個志願知情書，言下之意是「打疫苗是你自願的，出了問題你自己負責」。

程曉峰不滿當局的傲慢，向株洲市公安局申請30日在廣場集會靜坐， 然後市內遊行抗議，預計有數十人參與。

另根據網傳的電話錄音顯示，一名被稱「重慶電話哥」的市民日前致電渝中區紀委，指出國家反復強調不許強制打疫苗，質疑地方政府是在「對抗中央」、踐踏「兩個維護」。他還要求當局立即叫停這項措施，否則他就會向國務院投訴。

他在通話中斥責長達近十分鐘，把接線人員問得啞口無言。盡管當局竭力刪除這段錄音和相關文章，網友仍在不斷轉發。一些網友上傳的截圖顯示，重慶多地已經低調下令取消「雙碼聯查」。

有報導指出，程曉峰向株洲市公安局提交了集會、遊行、靜坐的申請書後被約談。（取材自...
有報導指出，程曉峰向株洲市公安局提交了集會、遊行、靜坐的申請書後被約談。（取材自推特）

疫苗 遊行 中國

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