重拳整治飯圈亂象 10條新規嚴禁互撕

不追星的人往往無法理解粉絲的行為。圖為追星族示意圖。（中新社）

針對娛樂圈近來的「飯圈」（網路用語，指粉絲圈）等亂象，中央網信辦發布進一步加強治理通知，宣示將以十大措施「重拳出擊」整治，其中包括取消明星藝人榜單、嚴管明星經紀公司、嚴禁呈現互撕信息、不得誘導粉絲消費以及規範應援集資行為等。

國家網信辦微信 公眾號發布消息指出，中央網信辦祕書局近日發布了「關於進一步加強『飯圈』亂象治理的通知」指出，為進一步加大「清朗．『飯圈』亂象整治」專項行動治理力度，壓緊壓實網站平台主體責任，決定重拳出擊解決「飯圈」亂象問題，制定細化實施方案，督促屬地網站平台切實抓好落實。

中央網信辦共列出十大整治措施。一、取消明星藝人榜單：取消所有涉明星藝人個人或組合的排行榜單，嚴禁新增或變相上線個人榜單及相關產品或功能。

二、優化調整排行規則：在音樂作品、影視作品等排行中，降低簽到、點讚、評論等指標權重，增加作品導向及專業性評價等指標權重。

三、嚴管明星經紀公司：強化網站平台對明星經紀公司（工作 室）網上行為的管理責任，以及對粉絲群體的引導責任。四、規範粉絲群體帳號：要求粉絲團、後援會帳號必須經明星經紀公司（工作室）授權或認證，並由其負責日常維護和監督，否則一律不得註冊。

五、嚴禁呈現互撕信息：及時發現清理「飯圈」粉絲互撕謾罵、拉踩引戰、造謠攻擊等各類有害信息，對管理不到位的網站平台從重處罰。六、清理違規群組版塊：持續解散以打投、應援、集資、控評、八卦、爆料等為主題的粉絲社區、群組等，阻斷對粉絲群體產生不良誘導甚至鼓勵滋事的渠道。

七、不得誘導粉絲消費：對明星藝人專輯或其他作品、產品等，在銷售環節不得顯示粉絲個人購買量、貢獻值等數據。八、強化節目設置管理：不得設置「花錢買投票 」功能。九、嚴控未成年人參與。十、規範應援集資行為。