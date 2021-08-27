獲刺繡界「奧斯卡」 溫州繡娘結合法繡和中國風

張曉星在刺繡。（取材自紫牛新聞）

溫州80後女孩引進法式刺繡，繡出極致中國 風。她說，中國大陸深厚的傳統文化底蘊為作品注入了靈魂，因為熱愛，所以堅持。

紫牛新聞報導，張曉星在英國 留學時與法式刺繡結緣，之後在英國和法國先後學習系統的法繡技藝。2015年，她與來自台灣的同學宋亞樵一起在上海開了刺繡工作 室「Luneville」，六年時間，他們從最初的兩個創始人，發展到16人的團隊。

2018年，他們的作品「The Queen」（皇后）在英國皇家御用刺繡坊Hand&Lock舉行的刺繡比賽中獲得金獎，這個比賽堪稱刺繡界「奧斯卡」。張曉星介紹，「The Queen」其實是一個系列作品，當時獲獎的是其中一幅，「這個系列作品是手機撲克主題，反映的是現在的年輕人都比較撲克臉，內心想法不願和大家面對面表達的隔閡。」

斬獲刺繡界「奧斯卡」的「皇后」。（取材自紫牛新聞）

獲獎之後，張曉星和宋亞樵對法式刺繡又有了更深入的思考，「我們覺得，要是光把法式刺繡的技法帶回國內，好像它的意義就局限了，我們更應該做的，是把精妙的高階法式刺繡和中國傳統的蘇繡、湘繡以及一些傳統文化元素結合起來，這樣才能碰撞出更多的火花。」

隨後，諸如「皇后像」、「縷薇傳」、「小花旦」這樣，從選材和繡法上都融入了中國傳統文化元素的作品相繼問世。

張曉星介紹：「這幅皇后像和之前獲獎的『皇后』呈現出完全不一樣的風格，這裡的皇后取材於當時很火的『延禧攻略』裡的富察皇后，我們查閱資料，找到了她的畫像，再臨摹、打樣，最後用法式刺繡的技藝做出來。同樣是皇后像，這一次的皇后身著清代皇室服裝，通身用珍珠、瑪瑙、亮片、水晶鑲嵌，透著端莊嫻雅。」

張曉星說，「除了製作展出的大件展品，其實法式刺繡最多的運用場合還是在高定服裝上，工作室現在也承接與服裝品牌的合作，之前有一件法繡婚紗作品售價達40多萬元。」

張曉星表示，「法式刺繡作品，講究精工細作，純手工完成，所以很少能夠批量生產，這也是我們這行目前還比較小眾，不是特別賺錢的原因。但是，任何事情都是講究熱愛，因為熱愛，沉得下心去創作，才能得到更多認可，希望我們能把這種技藝帶給更多欣賞美的人。」

談起最近的創作，張曉星表示，除了應景七夕而做的中國風系列「關關雎鳩」，近期一直在做一個和環保有關的作品，用的是從垃圾中回收而來的環保材料，「源於看了一個和海洋相關的環保紀錄片深受觸動，所以開始做一個這樣的作品。」