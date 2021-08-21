鍾南山：國產疫苗對Delta很有效 總體保護率近60%

中國工程院院士鍾南山。（中新社）

中國 工程院院士鍾南山 昨日表示，廣州疫情的研究表明，國產滅活疫苗 對Delta病毒株總體保護率接近60%，重症保護率為100%。最新的資料顯示，接種國產滅活疫苗第二劑後6個月再接種一劑，抗體水準增幅達到10多倍。80%以上的人口接種疫苗之後，中國可以建立有效的群體免疫。

澎湃新聞報導，鍾南山介紹，實驗室研究表明，科興等國產疫苗對Delta病毒株的防護效果有所下降，但仍然「很有效」。

鍾南山列舉了幾項最新研究成果。其一是由智利衛生部人員於今年7月發表在《新英格蘭醫學雜誌》數據顯示，通過對16歲以上的1000多萬人接種科興疫苗研究，得出科興疫苗預防新冠病毒感染的有效率為65.9%，預防住院有效率為87.5%，預防重症為90%，預防死亡為86%。鍾南山表示，這說明科興疫苗對新冠病毒有很好的預防作用。

不久前的廣州疫情中，共有153人感染Delta病毒株。鍾南山介紹，通過對接種國產疫苗患者與未接種患者的對比，發現國產滅活疫苗對Delta病毒株有保護作用，總體保護率接近60%，對中度症狀保護率為70%，對重症病人的保護率則達到了100%。這項研究近幾日刊登在「新發微生物與感染」上發表。

鍾南山指出，滅活疫苗或mRNA疫苗，接種之後半年，免疫功能都有明顯的下降。各個國家都在探討如何強化疫苗的免疫作用。接種滅活疫苗和mRNA疫苗的國家都在試驗接種兩劑後6個月再加打一劑的效果。

根據中國最新研究資料，接種第二劑疫苗後6個月再接種一劑，抗體水準有明顯增加，增幅達到10多倍，且接種後再過6個月還維持在比較高的水準。

鍾南山指出，「看起來這是一個很有希望的加強免疫的辦法。」

中國要達到怎樣的疫苗接種水準才能實現群體免疫？鍾南山指出，這與疫苗的有效率相關，還要看病毒的傳播係數。中國疫苗的有效率大概是70%左右，需要全部人口的80%以上接種疫苗，才能夠建立一個有效的群體免疫。現在，中國的疫苗接種率大概到今年年底可以達到80%以上。

另央視新聞報導，繼南京祿口機場後，上海浦東機場也傳出兩例確診病例，分別是在浦東機場為境外貨機服務的衣索比亞籍外航機械工程師，病例2為在浦東機場境外貨機作業區的中國籍工作人員。目前已追蹤到密切接觸者91人集中隔離觀察，並對病例曾活動過的場所已進行消毒。受此影響，浦東機場貨運業務已全部暫停。