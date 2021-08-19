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新疆小伙遭毒蛇咬 自救過程微博全都錄

中國新聞組／上海19日電
蔣可威在醫院接受治療。（取材自紫牛新聞）
蔣可威在醫院接受治療。（取材自紫牛新聞）

80後野生動物保護達人蔣可威在野外活動時，不小心被一條阿拉善蝮蛇咬傷。由於該蛇有劇毒，他一面鎮定處理傷口，趕往醫院；一面把自救過程在微博上記錄下，引起許多網友的關注。蔣可威建議，遭蛇吻要根據實際情況來進行自救，不能盲目照搬，有條件的盡量去醫院尋求幫助。

紫牛新聞報導，當天晚上在新疆天山峽谷，蔣可威在考察夜間活動的刺蝟。當他用手撥開一片草叢時，他的左手拇指被一條藏在草叢裡的阿拉善蝮蛇咬傷。

蔣可威被咬傷的手。（取材自紫牛新聞）
蔣可威被咬傷的手。（取材自紫牛新聞）

阿拉善蝮蛇的毒素屬於混合性毒素，同時含有神經性毒素和抗凝血性毒素。從他被咬傷的地方到烏魯木齊，開車最快要40分鐘，而且周圍沒有手機信號。

蔣可威先用手術刀片畫開傷口，擠出大量血液，再用礦泉水沖洗傷口，防止毒液在體內滯留擴散。然後他用繩子打成一個繩套，一頭用左手的無名指、中指和食指拉住，然後在傷口上方進行纏繞，單手就可以控制繩套的松緊，拉緊時可以減緩血液流動。

在路上，他用右手扶方向盤，左手捏著綁手指的繩子，每隔五到十分鐘就鬆開一會，讓血液恢復流動，防止手指長時間缺血壞死。

抵達醫院後，由於烏魯木齊沒有蝮蛇血清，醫生使用抗生素、消炎藥、凝血藥等進行治療，六天後基本沒有問題了。

事後他在微博自嘲，用這次中毒經歷當個「小白鼠」，治療的同時做一次實驗，記錄下來給大家留一點經驗。

阿拉善蝮蛇。（取材自紫牛新聞）
阿拉善蝮蛇。（取材自紫牛新聞）

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