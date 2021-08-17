吳亦凡、霍尊接連出事 中國廠商轉而打造「虛擬偶像」

藝人太容易出事，讓「虛擬偶像」趁勢崛起。圖為虛擬網紅「翎Ling」，出道僅三個月，微博粉絲數就將近15萬。（取材自翎Ling個人微博）

從吳亦凡、霍尊到張哲瀚，最近一個月，中國 一線藝人接連出事，不僅經紀公司損失慘重，連其代言的產品也因此受累，中國廠商因此轉而積極打造永遠不會有負面新聞的「虛擬偶像」。

據《每日經濟新聞》報導，屈臣氏、麥當勞、歐萊雅等業者都已經擁有自己的虛擬品牌代言人。報導稱，虛擬偶像已是當前主流方向，因為他們幾乎沒有「塌房」(指藝人因負面消息，形象徹底崩塌無法挽回）可能。

包括：阿里巴巴、騰訊、字節跳動、網易等大廠也都在布局虛擬偶像。據統計，B站每個月就有約4000多個虛擬主播開播。

報導指出，「娛樂圈翻車事件年年有，今年尤其多」。年初，鄭爽 代孕棄養事件遭踢爆後，一時間各大品牌紛紛與其解約，而鄭爽主演的四部待播戲劇何時能夠播出，目前看來更是遙遙無期。

每日經濟新聞表示，明星代言能為品牌帶來收益，頂級明星的「變現能力」更是驚人。但無形中，明星個人形象與品牌商譽也因此被深度綁定，對品牌方而言風險太高。

中國新出道的虛擬網紅「翎Ling」，七夕當天展示其代言的一款名表。（取材自翎Ling個人微博）

因此，「虛擬偶像」就成為越來越多廠商的選擇。每日經濟新聞表示，「虛擬偶像」最早出現在日本，是指通過繪畫、動畫、CG等形式製作，在虛擬場景或現實場景進行偶像活動的不以實體形式存在的人物形象。

目前虛擬偶像包括：虛擬歌手、動畫、遊戲虛擬形象、以真人為依托的虛擬形象等等。

中國產業研究機構艾媒諮詢的數據顯示，中國超八成網民有追星習慣，其中63.6%的網民有支持和關注虛擬偶像的相關動態。2020年，中國虛擬偶像核心產業規模為人民幣34.6億元，年增長70.3%，預計今年將達到人民幣62.2億元。

每日經濟新聞指出，對於資本方而言，相較於真人偶像，虛擬偶像人設「屹立不倒」，而且還能永保青春，粉圈受眾也更穩定。

曾在去年推出首個虛擬偶像團體「A-SOUL」的北京 樂華圓娛文化傳播有限公司，上個月19日就公告，新增浙江東陽阿里巴巴影業有限公司、字節跳動關聯公司北京量子躍動科技有限公司等為股東。據稱，騰訊招聘官網近期也出現多個虛擬偶像相關職位。

而由「魔琺科技」與「次世文化」共同打造的虛擬網紅「翎Ling」5月中正式出道，近日並在網路平台完成首次口紅帶貨推廣，但被部分用戶吐槽「不真實」。

不過，「翎Ling」5月18日正式在微博開設個人帳號以來，不到三個月時間，目前粉絲數已經超過14.9萬人。