我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

阿富汗女市長：等神學士來殺 少女泣：沒人在乎我們

後廚看吐了…鄭愷火鍋店道歉

中國新聞組／北京17日電
演員鄭愷開的火鍋店。（取材自官網）
演員鄭愷開的火鍋店。（取材自官網）

近日一名博主暗訪男演員鄭愷的火鍋店火鳳祥，發布後廚視頻讓人大跌眼鏡，後廚內衛生條件令人堪憂。隨後「鄭愷火鍋店道歉」衝上熱搜第一。

來源：YouTube

錢江晚報報導，在視頻中，火鳳祥對現在是否切割牛肉的回答是，牛肉每天早上切割，下午出售。然而，在實地考察期間，廚房工作人員說，牛肉是新鮮和冷凍的，沒有按照廣告所說的那樣切割和出售。不僅如此，還有食品原料的變質。鵝腸的殘餘排泄物、酸腌肉、萵苣的再利用等。

而號稱「每天現熬」的骨湯鍋底，實際卻是售賣變質食材、生菜回收重複使用、滷湯發酸。

據報導，鄭愷經營的連鎖火鍋店14日晚在官方微博發出公開致歉信，回應被指賣變質食材的質疑。 

致歉信內容如下：

針對813晚上流出的有關火鳳祥某門店的廚房員工操作不規範和食品安全隱患問題，深表歉意且高度重視。視頻發出後四小時內公司已經連夜成立督查小組，對全國範圍內所有連鎖店進行核查，確定涉事門店後將對其進行處罰、停業整頓，並開除涉事崗位負責人。

同時，對全國範圍內的連鎖店都展開食品質量與安全排查，嚴厲打擊食品安全違法違規操作行為，以避免類似事件發生。

最後，再次向消費者，合作夥伴及社會各界真摯致歉，並歡迎大家隨時監督。

鵝腸的殘餘排泄物。（視頻截圖）
鵝腸的殘餘排泄物。（視頻截圖）

微博 工作 YouTube

上一則

成都2童河邊玩 發現「二級保護」珍貴大甲蟲

下一則

「亞洲飛人」蘇炳添自曝短板：無法短時間調整狀態

延伸閱讀

產量減、人力運輸成本增 咖啡將繼續漲價

產量減、人力運輸成本增 咖啡將繼續漲價
牛肉麵失言風波／丁怡銘不起訴 檢：丁只說美牛用萊劑養

牛肉麵失言風波／丁怡銘不起訴 檢：丁只說美牛用萊劑養
巴西肉類加工業 Q2營收降到3.5%

巴西肉類加工業 Q2營收降到3.5%
好想吃火鍋

好想吃火鍋

熱門新聞

大批中國留學生在上海浦東機場排隊準備來美國，上海浦東機場赴美航班登機報到櫃台，排起1000公尺長的隊伍。（取材自第一財經微博）

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

2021-08-16 03:26
美國陸軍德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室衛星空拍照片。（截圖自新華網視頻）

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

2021-08-12 09:34
中國知名餐飲連鎖品牌創辦人林文欽，12日下午駕駛蔚來ES8汽車啟用自動駕駛功能（NOP領航狀態），發生交通事故不幸逝世。（圖／取自微信公眾號）

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

2021-08-15 09:27
加拿大公民謝倫伯格在中國法院接受審判。（美聯社）

中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責

2021-08-10 09:12
加國公民康明凱(左)、史佩弗(右)。(取材自鳳凰網)

中國報復孟晚舟案 加國商人史佩弗被判11年 驅逐出境

2021-08-11 00:44
村裡祠堂口放著全紅嬋奪冠的大展示牌。（取材自齊魯晚報）

全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你

2021-08-14 08:00

超人氣

更多 >
中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現
撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍
阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道
阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命
逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛