後廚看吐了…鄭愷火鍋店道歉

演員鄭愷開的火鍋店。（取材自官網）

近日一名博主暗訪男演員鄭愷的火鍋店火鳳祥，發布後廚視頻讓人大跌眼鏡，後廚內衛生條件令人堪憂。隨後「鄭愷火鍋店道歉」衝上熱搜第一。

來源：YouTube

錢江晚報報導，在視頻中，火鳳祥對現在是否切割牛肉的回答是，牛肉每天早上切割，下午出售。然而，在實地考察期間，廚房工作 人員說，牛肉是新鮮和冷凍的，沒有按照廣告所說的那樣切割和出售。不僅如此，還有食品原料的變質。鵝腸的殘餘排泄物、酸腌肉、萵苣的再利用等。

而號稱「每天現熬」的骨湯鍋底，實際卻是售賣變質食材、生菜回收重複使用、滷湯發酸。

據報導，鄭愷經營的連鎖火鍋店14日晚在官方微博 發出公開致歉信，回應被指賣變質食材的質疑。

致歉信內容如下：

針對813晚上流出的有關火鳳祥某門店的廚房員工操作不規範和食品安全隱患問題，深表歉意且高度重視。視頻發出後四小時內公司已經連夜成立督查小組，對全國範圍內所有連鎖店進行核查，確定涉事門店後將對其進行處罰、停業整頓，並開除涉事崗位負責人。

同時，對全國範圍內的連鎖店都展開食品質量與安全排查，嚴厲打擊食品安全違法違規操作行為，以避免類似事件發生。

最後，再次向消費者，合作夥伴及社會各界真摯致歉，並歡迎大家隨時監督。