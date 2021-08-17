成都2童河邊玩 發現「二級保護」珍貴大甲蟲

大甲蟲被製作成標本。（取材自成都日報)

成都兩位小朋友日前在河邊發現一隻大甲蟲，竟是二級保護動物「陽彩臂金龜」。

成都日報報導，15日，一封特殊的快遞從位於都江堰市的華希昆蟲博物館 發出了，快遞裡面有一份鮮紅的捐贈證書，內容如下：

「孔煜桐、孔樂桃同學：熱愛公益事業，支持博物館建設，您們捐贈的陽彩臂金龜等壹件標本已被我館入藏。

特發此證，以示紀念。」

據報導，8歲孔煜桐和5歲孔樂桃日前跟隨父母前往位於崇州的街子古鎮遊玩。正當他們在河邊盡情耍水時，孔煜桐突然發現不遠處的河水岸邊，竟然有隻大個兒的甲蟲趴在岸邊石頭上，泛著金綠色光芒。經過一番觀察，一家人確認這隻金龜子剛死去不久，身體還未完全腐爛，肢體比較完整，所以外觀上還基本保持著生前的模樣。

孔煜桐媽媽袁女士根據金龜子的外形特點立即上網查詢相關資料，發現這隻金龜子酷似國家二級保護動物「陽彩臂金龜」。因為天氣比較炎熱，金龜子被河水浸泡，身體已然發出陣陣腐臭。為能夠成功製作成標本，袁女士對這隻金龜子進行簡單的防腐處理。他們買來了酒精，先將金龜子的頭部與身體分離，將體內掏空，然後把金龜子浸泡在酒精當中，並放在冰箱當中低溫 保存。

11日晚上，袁女士就通過網上的聯繫方式，輾轉聯繫到了華希昆蟲博物館的趙力館長。經過趙力的鑑定，確認這隻金龜子就是珍貴的國家二級保護動物「陽彩臂金龜」。