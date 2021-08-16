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疫情堵不住…揚州大學附屬醫院 3醫師驚傳確診

中國新聞組／北京16日電
江蘇省委書記婁勤儉稱揚州疫情防控形勢正向好發展，圖為揚州首批五名新冠肺炎治瘉患者15日出院。(新華社)
江蘇省委書記婁勤儉稱揚州疫情防控形勢正向好發展，圖為揚州首批五名新冠肺炎治瘉患者15日出院。(新華社)

南京祿口國際機場爆發新冠疫情蔓延大半個中國以來，前日新增24宗，其中江蘇占18宗，均在揚州，另外，河南、湖南分別新增五宗、一宗。疫情趨緩，江蘇省委書記婁勤儉實地檢查工作時表示，揚州疫情防控形勢正向好發展，但不能有任何鬆懈。言猶在耳，揚州大學附屬醫院就爆出有三名醫生已確診感染新冠肺炎。

澎湃新聞報導，揚州前晚通報了履行疫情防控職責不力的12名幹部的處理情況。據不完全統計，因疫情防控不力等問題，本輪疫情發生以來，南京、鄭州、張家界、煙台、廣州、揚州等地已有超過70名公職人員被處理。

 作為揚州的龍頭醫院之一的揚州大學附屬醫院，出現醫務人員感染引發關注。據了解，這三人均係揚州大學附屬醫院發熱門診醫生。當地已緊急排查重點人群，江蘇省衛健委已下發相關通報，要求各醫療機構提高對疫情防控以及落實院感防控的各項措施。

江蘇省衛健委在情況通報中也指出，這是一起由於涉事醫院「院感制度執行不嚴格、感控專職人員配備不足、發熱門診布局不合理、相關醫務人員個人防護不到位等導致的醫務人員感染」。

另據極目新聞報導，15日上午，河南省衛健委通報稱，河南省14日新增本土確診病例5例，本土無症狀感染者7例。其中，5例確診病例和6例無症狀感染者在商丘市。

上述數據意味著商丘成為河南省疫情發展最迅速的地區，此外，商丘有關疫情的通報，一天兩份、前後不一，病例數據與河南省數據「打架」，疑有瞞報現象。經商丘市委批准，商丘市紀委監委對虞城縣疫情防控履職不力問題進行調查，根據調查情況對相關人員失職失責問題進行處理，其中，副縣長被免職，商丘虞城縣8名幹部因疫情防控履職不力被處分。

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