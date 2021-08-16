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病毒共存說惹禍？張文宏論文被指抄襲 網炸鍋

中國新聞組／北京16日電
上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任、防疫專家張文宏近期因「與病毒共存論」遭到反對者批判，15日又傳出博士論文遭檢舉涉抄襲。（中新社）
上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任、防疫專家張文宏近期因「與病毒共存論」遭到反對者批判，15日又傳出博士論文遭檢舉涉抄襲。（中新社）

日前因「與病毒共存」的防疫表態引起關注的上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，最近遭山東齊魯理工學院一名教授指控，稱張文宏博士論文的文獻綜述涉嫌抄襲。復旦大學研究生院公告，啟動調查以核實指控。消息傳開，網友議論紛紛，大多認為時機惹疑，更有媒體指出，若張文宏若被「打倒」，中國離文革就不遠了。

綜合媒體報導，齊魯理工學院教授黃海南舉報指出，張文宏2000年撰寫的博士畢業論文，文獻綜述部分95%以上、即逾3000字內容實際上來自他於1998年在學術期刊發表的文章。相關內容為微生物學對結核分支桿菌耐藥性的已有研究整理。

網友：早不舉報，晚不舉報，這個點來了

黃海南的舉報，恰好發生在張文宏發表「與病毒共存」觀點、中國前衛生部長高強在人民日報旗下的健康時報發布批判文章之後，時機、動機均引發外界聯想。有網友表示，「綜述部分」本來就不是論文的主要部分，咋不查查「致謝」呢？還有網友表示，「這個世界已經不允許說真話實話了。」「早不舉報，晚不舉報，這個點來了。」「還讓不讓人說話，真理就是真理。」「有陰謀！」「支持張文宏醫生，就因為他說人話！」

北京大學公共衛生學院教授寧毅則表示，如果連張文宏這樣無私忘我的專家都不能保護，這個社會就沒救了。

媒體評論：長此以往，恐怕沒人再敢發聲

另外，多維發表快評指出，張文宏因新冠疫情而瞬間被民間輿論捧上了「神壇」，成為一個網紅級的輿論領袖。「當然，這並不意味著他不能被批評，不能接受輿論的監督，甚至也不是不可以被拉下神壇，所以如果有學術不端行為，我們應當舉雙手贊成對張文宏的博士論文是否涉嫌學術造假進行調查核查。」

快評指出，然而，此事至今發生種種，又免不了讓人感到疑點重重。「我們必須再次重申，張文宏不是神，即便是神也要接受學術規範的嚴格檢視，該查就查。但是，我們也反對一切形式的言論操縱、帶節奏，對他人進行網路暴力。」

快評說，所謂人怕出名豬怕壯，張宏文因為其抗疫言論一戰成名，確實得罪了不少人。這背後是否有其他推力，很難講。但中國網路空間的確正在向熱中扒糞、揭露隱私和極端放大方向一路狂奔。網路暴力若一日不受限制，長此以往，恐怕沒人再敢於發聲。

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